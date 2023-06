WWE इतिहास के पहले Money in the Bank इवेंट में किन Superstars ने मेन इवेंट किया था?

John Cena vs Sheamus: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन सालों से देखने को मिल रहा है। इन मुकाबलों को काफी सफलता मिली और इसी कारण बाद में WWE ने इसे प्रीमियम लाइव इवेंट बनाया। 2010 में पहली बार Money in the Bank इवेंट का आयोजन हुआ था। इसमें जॉन सीना (John Cena) और शेमस (Sheamus) मेन इवेंट में नज़र आए थे।

शेमस और जॉन सीना के बीच काफी बड़ा इतिहास रहा है। दोनों ही रेसलर्स के बीच 2010 में दुश्मनी देखने को मिली थी। इसी बीच Money in the Bank में शेमस और जॉन सीना का स्टील केज मैच तय हो गया। शेमस पर काफी दबाव था क्योंकि वो खतरनाक मैच में सीना जैसे दिग्गज के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप दांव पर लगा रहे थे। इस शो में दो Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिले थे। हालांकि, इन दोनों ही मैचों को मेन इवेंट का स्पॉट नहीं मिला।

जॉन सीना और शेमस के बीच मुकाबला मेन इवेंट में देखने को मिला। यह मैच काफी बेहतरीन साबित हुआ और दोनों ही रेसलर्स ने कई अच्छे मूव्स का उपयोग किया। अंत में जॉन सीना ने शेमस पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट मूव लगाया और इसपर आयरिश स्टार ने किकआउट किया। नेक्सस ने इंटरफेयर किया और इसी कारण रेफरी ने केज के गेट की चाबी रिंग में फेंक दी। सीना और शेमस के बीच ब्रॉल के दौरान रिंग में मौजूद रेफरी चोटिल हो गए।

सीना ने शेमस को STF में फंसाया और उन्होंने टैपआउट कर दिया। रेफरी यह चीज़ नहीं देख पाए। जॉन सीना ने केज से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन जस्टिन गेब्रियल ने इंटरफेयर किया। हालांकि, जॉन ने उन्हें केज से नीचे फेंक दिया। नेक्सस ने इंटरफेयर करके सीना पर हमला किया और शेमस वापसी करते हुए तेजी से केज से बाहर निकल गए। केज से बाहर आने के कारण उनकी जीत हुई और वो फैंस के बीच से बैकस्टेज चले गए। शेमस अपने टाइटल को रिटेन रखने में सफल हुए।

WWE Money in the Bank 2010 में John Cena ने मैच हारने का लिया बदला

मैच हारने के बाद सीना का सही मायने में गुस्सा फूटा। उन्होंने डैरन यंग और माइकल टार्वर को रिंगसाइड पर धराशाई किया। नेक्सस के दोनों सदस्य काफी ज्यादा दर्द में नज़र आ रहे थे। सीना ने यहां एक अनोखी चीज़ की। वो टार्वर का Nexus आर्मबैंड लेकर चले गए। जॉन सीना को इतिहास के पहले Money in the Bank इवेंट के मेन इवेंट मैच में आखिर बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

