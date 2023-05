WWE इतिहास का पहला Money in the Bank लैडर मैच कब हुआ था और इसे किसने जीता था?

Edge: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन सालों से देखने को मिल रहा है। इस मैच में ब्रीफकेस जीतने वाले रेसलर्स के पास कभी भी टॉप चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका रहता है। WWE इतिहास का सबसे पहला Money in the Bank लैडर मैच खास रहा था और इसे ऐज (Edge) ने जीता था।

WrestleMania 21 में सबसे पहला Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में क्रिस जैरिको, क्रिस बैन्वा, ऐज, केन, क्रिश्चियन और शेल्टन बेंजामिन मौजूद थे। मैच में कई खास मोमेंट देखने को मिले। शेल्टन, जैरिको और क्रिश्चियन ने कई बार रिस्क उठाया। साथ ही केन ने अपनी ताकत का अच्छी तरह से उपयोग किया।

मैच में एक यादगार पल तब देखने को मिला था, जब बेंजामिन ने ऐज को लैडर पर से टी-बोन सुप्लेक्स दिया था और जैरिको पर क्लोथ्सलाइन लगाई थी। मैच के अंत में बैन्वा ने लैडर पर चढ़कर Money in the Bank ब्रीफकेस निकालने की कोशिश की लेकिन केन ने उन्हें रोका। बैन्वा ने हेडबट लगाकर केन को नीचे फेंका। उन्होंने फिर से ब्रीफकेस को निकालने की कोशिश की और इस बार ऐज ने आकर उनपर स्टील चेयर से हमला किया। ऐज ने लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस को निकालते हुए जीत दर्ज की।

WWE दिग्गज ऐज ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट किस सुपरस्टार पर कैश-इन किया था?

ऐज ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को 280 दिनों तक अपने पास रखा था। वो इस ब्रीफकेस को सबसे लंबे समय तक अपने पास रखने वाले स्टार हैं। इसी बीच रेटेड-आर सुपरस्टार ने एक लैडर मैच में मैट हार्डी के खिलाफ इसे सफलतापूर्वक डिफेंड भी किया था। ऐज का कैश-इन काफी ज्यादा खास रहा। ऐज ने New Year's Revolution 2006 में इसे जॉन सीना पर कैश-इन किया था।

सीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करके शॉन माइकल्स, केन, कर्ट एंगल, क्रिस मास्टर्स और कार्लिटो के खिलाफ Elimination Chamber में WWE टाइटल को रिटेन किया था। वो इतने लंबे और ब्रूटल मैच के बाद थक गए थे। विंस मैकमैहन आए और उन्होंने ऐलान किया कि ऐज अपने MITB कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने वाले हैं।

ऐज ने सीना के खिलाफ WWE टाइटल मैच में हासिल लिया और दो स्पीयर लगाकर चैंपियन को धराशाई किया। उन्होंने पिन करते हुए WWE चैंपियनशिप जीत ली। यह ऐज की WWE में पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत थी और कंपनी ने इसे सही मायने में ऐतिहासिक बना दिया।

