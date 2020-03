खाली एरीना में होने वाले WrestleMania 36 के लिए एक बड़े चैंपियनशिप मैच का ऐलान किया गया

इस चैंपियनशिप मैच में दो दोस्त आपस में टकराएंगे। पढ़िए किस चैंपियनशिप के लिए होगा मैच?

4 और 5 अप्रैल को इस बार रेसलमेनिया का आयोजन होगा। बिना फैंस के इस बार ये शो होगा।

पिछले हफ्ते की तरह इस बार स्मैकडाउन का आयोजन परफॉर्मेंस सेंटर से हुआ। कोई भी क्राउड मौजूद नहीं था। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। इस हफ्ते स्मैकडाउन का एपिसोड बिना फैंस के अच्छा हुआ। हालांकि शो में एक्शन ज्यादा देखने को नहीं मिला लेकिन रेसलमेनिया को लेकर शानदार बिल्डअप यहां पर हुआ। सुपरस्टार पेज ने स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिक्स पैक मैच का ऐलान कर दिया है। ये मैच रेसलमेनिया में होगा।

रेसलमेनिया में बेली अपना टाइटल नेओमी, लेसी इवांस,साशा बैंंक्स, टमिना और डैना ब्रूक के खिलाफ डिफेंड करेंगी। ये मैच काफी धमाकेदार मैच होगा। सबसे खास बात ये है कि इस मैच में बेली की सबसे अच्छी दोस्त साशा बैंक्स भी रहेंगी।

पिछले साल अक्टूबर में शार्लेट फ्लेयर को हराकर बेली चैंपियन बनीं थी। इसके बाद उनका टाइटल रन शानदार चल रहा हैं। शार्लेट, नेओमी, लेसी इवांस के खिलाफ बेली ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की। पेज पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में आने वाली थी लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाई। इस हफ्ते सैटेलाइट के जरिए वो मौजूद थी। उन्होंने इस मैच का ऐलान किया। सभी की नजरें अब साशा बैंक्स और बेली पर टिकी हुई है। इन दोनों के बीच मैच की उम्मीदें फैंस जता रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस मैच में साशा बैंक्स भी मौजूद हेैंं। तो बेली उनका सामना कैसे करेंगी ये देखने वाली बात होगी।

रेसलमेनिया 36 का अब तक का मैच कार्ड:

1- ब्रॉक लैसनर (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए मैच)

2- गोल्डबर्ग (चैंपियन) vs रोमन रेंस (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच)

3- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

4- जॉन सीना vs 'द फीन्ड' ब्रे वायट

5- बैकी लिंच (चैंपियन) vs शायना बैजलर (WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

6- द अंडरटेकर Vs एजे स्टाइल्स

7- केविन ओवेंस vs सैथ रॉलिंस

8- बेली VS साशा बैंक्स VS टमिना VS डैना ब्रूक VS लेसी इवांस VS नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मै)

