WrestleMania 36 के लिए रोमन रेंस और जॉन सीना के प्लान में होगा बड़ा बदलाव

रेसलमेनिया को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी सुपर शोडाउन 27 फरवरी को होने वाला है। लेकिन सभी की नजरें रेसलमेनिया पर हैं। हाल ही में डेव मैल्टजर ने अपनी रिपोर्ट में संभावित मैचों की लिस्ट बताई थी। जिसमें द फीन्ड का मुकाबला रोमन रेंस से होने की बात कही थी।

मैल्टजर की रिपोर्ट के अनुसार रेसलमेनिया में होने वाले संभावित मैच।

1- ब्रॉक लैसनर vs मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप मैच)

2-शार्लेट फ्लेयर VS रिया रिप्ली (NXT विमेंस चैंपियनशिप)

3- बैकी लिंच VS शायना बैजलर (रॉ विमेंस चैंपियनशिप)

4- ब्रे वायट VS रोमन रेंस (यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

5-बेली VS नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप)

6- एंड्राडे VS हम्बर्टो कारिलो (यूएस चैंपियनशिप)

7- ऐज VS रैंडी ऑर्टन

8- जॉन सीना VS इलायस

9- अंडरटेकर VS एजे स्टाइल्स

10- विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच

11- विमेंस बैटल रॉयल मैच

12- मेंस बैटल रॉयल मैच

लेकिन चीजें अब और मुश्किल होती नजर आ रही है। मैल्टजर ने इसके बाद अपनी रिपोर्ट में अब ये कह दिया है कि द फीन्ड vs रोमन रेंस और जॉन सीना vs इलायस के मैच में बड़ा बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा,"ये दो मैच ऐसे हैं जिनमें बदलाव हो सकते हैं। हालांकि मैं सौ प्रतिशत नहीं कह सकता लेकिन हमें रोमन रेंस vs द फीन्ड और इलायस vs जॉन सीना के मैच में बदलाव दिख सकता है। मैं ये भी भरोसा करता हूं कि इस लिस्ट में से चार या पांच मैचों में बदलाव हो सकता है।"

मैल्टजर ने क्लियर ये बात नहीं बताई है कि ब्रे वायट और जॉन सीना का मुकाबला किसके साथ होना है। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि अभी से रेसलमेनिया 36 तक किस तरह का बदलाव होता है। आने वाले कुछ महीनों में इस बात का खुलासा जरूर हो जाएगा।

