WWE WrestleMania 36 से कोरोना वायरस के चलते सुपरस्टार को बड़े चैंपियनशिप मैच से हटाया गया

पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का असर पड़ गया है और WWE पर भी इसका प्रकोप दिख रहा है।

इसी वायरस के चलते रेसलमेनिया को दो दिन का किया गया

रेसलमेनिया

पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का असर पड़ गया है और WWE पर भी इसका प्रकोप दिख रहा है। इसी वायरस के चलते रेसलमेनिया को दो दिन का किया गया , साथ ही ये शो परफॉर्मेंस सेंटर में होगा और बिना दर्शकों के होने वाला है। अब रिपोर्ट आ रही है एक सुपरस्टार्स को कोरोना का संक्रमित माना जा रहा है और चैंपियनशिप मैच से बाहर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें-WWE Wrestlemania 36: शो से पहले सभी मुकाबलों के नतीजों की भविष्यवाणी

रेसलिंग के दिग्गज जानकार डेव मैल्टजर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि डैना ब्रूक मैच से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डैना ब्रूक ने खुद को क्वारंटाइन (quarantine) में रखा है। हालांकि उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है लेकिन WWE किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता है।

हां, डैन ब्रूक इस मैच में थी लेकिन अब वो इस मुकाबले से बाहर कर दी गई हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है। वो किसी भी कीमत पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। जिसके चलते उन्हें मैच से हटाया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि बेली अपना टाइटल रेसलमेनिया में साशा बैंक्स,टमिना, लेसी इवांस, डैना ब्रूक और नेओमी के खिलाफ डिफेंड करने वाली थी,लेकिन अब डैना ब्रूक को हटाया गया है। WWE ने भी अपने ऑफिशियल रेसलमेनिया पेज पर से डैना ब्रूक का नाम हटा दिया है।

रेसलमेनिया का अब तक का मैच कार्ड

1- ब्रॉक लैसनर (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए मैच)

2- गोल्डबर्ग (चैंपियन) vs रोमन रेंस (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच)

3- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

4- जॉन सीना vs 'द फीन्ड' ब्रे वायट

Advertisement

5- बैकी लिंच (चैंपियन) vs शायना बैजलर (WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

6- द अंडरटेकर Vs एजे स्टाइल्स

7- केविन ओवेंस vs सैथ रॉलिंस

8- बेली VS साशा बैंक्स VS टमिना VS लेसी इवांस VS नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

9- रैंडी ऑर्टन VS ऐज (लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)

10- एलिस्टर ब्लैक VS बॉबी लैश्ले

11- स्ट्रीट प्राफिट्स VS एंड्राडे, गार्जा (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप )

12- इलायस vs किंग कॉर्बिन

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को https://www.facebook.com/SKWrestlingHindi/ पर पाएं।