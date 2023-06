"एक ही WWE Superstar विजेता बन सकता है"- रेसलिंग दिग्गज ने मेंस Money in the Bank लैडर मैच को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

LA Knight: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के लिए काफी जबरदस्त तरीके से हाइप बनी हुई है। एलए नाइट (LA Knight) को हर कोई जीतते हुए देखना चाहता है और अब रेसलिंग दिग्गज डिस्को इन्फर्नो (Disco Inferno) ने भी मेंस Money in the Bank लैडर मैच के विजेता को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। Keepin' It 100 पॉडकास्ट पर बात करते हुए डिस्को इन्फर्नो ने एलए नाइट को विजेता के रूप में चुना। उन्होंने कहा,

"ईमानदारी से बताऊं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप सभी नाम देखिए। जब आप नाम (मैच में हिस्सा लेने वाले सुपरस्टार्स) देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक ही सुपरस्टार विजेता बन सकता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति एलए नाइट हैं। यह उनके लिए परफेक्ट चीज़ होगी, जहां वो हमेशा चीज़ों में दखल दे सकते हैं और ब्रीफकेस के साथ आकर प्रोमो कट कर सकते हैं। अगर वो यह ब्रीफकेस जीतते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी।"

उन्होंने आगे कहा,

"मैं हमेशा से यह कहता आया हूँ। मेरे दिमाग में अभी एक कहानी सामने आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो (WWE) डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच थोड़ी अनबन दिखाते हैं और प्रीस्ट Money in the Bank ब्रीफकेस जीत जाते हैं, तो चीज़ें देखने लायक होंगी। इसके बाद बैलर जरूर ही प्रीस्ट के कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने के प्रयास को खराब कर सकते हैं। प्रीस्ट की जीत तब ही हो सकती है, जब WWE यह एंगल प्लान कर रहा हो। हालांकि, मुझे सही मायने में लगता है कि एलए नाइट की जीत होगी। अगर मैं वहां राइटिंग टीम में होता और शो को बुक कर रहा होता, तो मैं एलए नाइट को पुश देता। उन्हें टॉप स्टार के रूप में पुश देने का यह अच्छा समय है।"

आप नीचे उनका पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं:

WWE Money in the Bank लैडर मैच के लिए LA Knight ने किस तरह से क्वालीफाई किया था?

WWE ने मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैचों में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग मैचों का आयोजन किया था। आपको बता दें कि एलए नाइट और मोंटेज़ फोर्ड के बीच क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला था। इस मुकाबले में नाइट ने बड़ी जीत दर्ज की थी। नाइट के अलावा इस मैच में रिकोशे, बुच, शिंस्के नाकामुरा, डेमियन प्रीस्ट और सैंटोस इस्कोबार भी शामिल हैं।

