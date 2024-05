WWE King and Queen of the Ring में आखिर क्यों हो रहा है बड़ा चैंपियनशिप मैच? रेसलिंग दिग्गज ने बताया बहुत बड़ा कारण

Logan Paul: WWE को बेहद करीब से समझने वाले जिम कॉर्नेट (Jim Cornette) ने हाल में एक चैंपियन को मिले मौके के लिए उनकी लोकप्रियता को इसका श्रेय दिया है। उनका मानना था कि चूंकि वह मौजूदा चैंपियन इवेंट वाली जगह पर बहुत फेमस हैं, इसलिए उन्हें यह मौका मिला है। उन्होंने यह विचार अपने पॉडकास्ट पर साझा किए हैं।

निक एल्डिस ने कोडी रोड्स को हाल में SmackDown में बताया कि उनके अगले विरोधी का फैसला किया जा चुका है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल का थीम सॉन्ग बज उठा और उन्होंने बताया कि वह King and Queen of the Ring में रोड्स से उनका टाइटल छीन लेंगे। उस समय पर ऐसा लग रहा था कि दोनों चैंपियन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है।

SmackDown के हालिया एपिसोड में लोगन पॉल ने निक एल्डिस द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था। लोगन ने अपने वकील द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके आधार पर सिर्फ रोड्स का ही टाइटल डिफेंड होगा। रेसलिंग दिग्गज जिम कॉर्नेट का मानना है कि लोगन पॉल को यह मौका सिर्फ इसलिए मिला है, क्योंकि वह सउदी अरब में खासे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा,

"लोगन पॉल को सउदी अरब में पसंद किया जाता है, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं। रोमन रेंस के साथ उनका मैच सउदी अरब में ही हुआ था, नहीं?"

पूर्व WWE सुपरस्टार ने कोडी रोड्स और लोगन पॉल के मैच को लेकर दिया बयान

पूर्व WWE सुपरस्टार एडन इंग्लिश का मानना है कि लोगन पॉल एवं कोडी रोड्स के बीच में होने वाले मैच में कोई डिसक्वालिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी और एक पूर्ण विनर मिलेगा। उन्होंने यह विचार अपने पॉडकास्ट पर साझा किए हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी इस तरह से DQ करके किसी प्रीमियम लाइव इवेंट का मजा खराब नहीं करेगी।

WWE का King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट अगले सप्ताह जेद्दाह, सउदी अरब में होने वाला है। इस दौरान कई शानदार मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से कोडी रोड्स और लोगन पॉल वाले मैच पर सबकी निगाहें हैं। यह देखना होगा कि क्या एडन इंग्लिश की बात सही होती है, या नहीं।