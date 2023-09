WWE दिग्गज ने WrestleMania 40 में Roman Reigns का ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने का आइडिया दिया, 2 वर्ल्ड-फेमस रेसलर्स से हो सकता है आमना-सामना

Roman Reigns: WWE WrestleMania 40 के आयोजन में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन रोमन रेंस (Roman Reigns) अपने मैच को लेकर अभी से सुर्खियों में बने हुए हैं। द रॉक (The Rock) और कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का नाम उनके संभावित चैलेंजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जा रहा है। अब रेसलिंग दिग्गज बिल एप्टर (Bill Apter) ने इस मैच को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है।

एक तरफ कंपनी ने कोडी रोड्स को बड़े बेबीफेस सुपरस्टार के रूप में बिल्ड किया है, वहीं द रॉक vs Roman Reigns ड्रीम मैच का फैंस कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट पर बिल एप्टर ने कहा है कि WWE, WrestleMania 40 में 3-वे मैच बुक कर सकती है।

बिल एप्टर ने कहा:

"ये संभावना भी हमेशा बनी रहेगी कि WrestleMania में तीनों सुपरस्टार्स का आमना-सामना देखने को मिल सकता है।"

कुछ समय पहले द रॉक ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि WrestleMania 39 में उनका रोमन के साथ मैच तय कर दिया गया था, लेकिन कंपनी उस प्लान पर ठीक से अमल नहीं कर पाई थी। वहीं अब द पीपल्स चैंपियन के वापस आने से उनकी ट्राइबल चीफ से भिड़ंत की उम्मीद बढ़ने लगी है।

WWE दिग्गज ने WrestleMania 40 में Roman Reigns के टाइटल हारने को लेकर बयान दिया

एक तरफ WrestleMania 40 में द रॉक vs Roman Reigns मैच का विषय तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस समय Money in the Bank ब्रीफकेस डेमियन प्रीस्ट के पास है। प्रीस्ट कभी भी किसी भी समय कैश-इन कर चैंपियनशिप जीतने की कोशिश कर सकते हैं।

इस संबंध में बिल एप्टर ने कहा कि मेनिया में ट्राइबल चीफ को हराकर द रॉक नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा:

"हम यहां कुछ भूल रहे हैं। Money in the Bank ब्रीफकेस अभी डेमियन प्रीस्ट के पास है। सोच लीजिए कि द रॉक चैंपियन बनते हैं, लेकिन किसी वजह से चोटिल हो जाते हैं और तभी डेमियन प्रीस्ट कैश-इन करने के लिए बाहर आते हैं। उसके बाद किसी अन्य इवेंट में प्रीस्ट को हराकर कोडी चैंपियन बन सकते हैं।"