WWE इतिहास में 10 मौके जब ऐज ने खतरनाक तरीके से दूसरे सुपरस्टार पर अटैक किया

WWE इतिहास में ऐसे कई सुपरस्टार्स रहे हैं जिनका रेसलिंग स्टाइल हमेशा से फैंस को काफी आकर्षित करता आया है। इन्हीं में से एक नाम WWE हॉल ऑफ फेमर ऐज (Edge) का भी है, ऐज का नाम WWE इतिहास के सबसे बेहतरीन हील सुपरस्टार में लिया जाता है और इस आर्टिकल में हम उनके करियर के कुछ सबसे खतरनाक लम्हों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

WWE में ऐज के सबसे खतरनाक लम्हे

-WWE Royal Rumble 2020 पीपीवी में वापसी के बाद ऐज की रैंडी ऑर्टन से दुश्मनी शुरू हुई। उस समय मार्च के एक Raw एपिसोड में ऐज ने ऑर्टन को कन्फ्रंट किया, लेकिन झड़प के दौरान द वाइपर बच निकले। ऐज ने ऑर्टन का गुस्सा रिंग में मौजूद MVP के सिर पर चेयर शॉट लगाकर उतारा था।

-WrestleMania 25 में जॉन सीना के हाथों वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद भी ऐज उनके दुश्मन बने रहे। उससे अगले SmackDown एपिसोड में उन्होंने सीना से बहुत ज्यादा नफरत करने की बात कही थी।

-ऐज ने Survivor Series 2007 में अंडरटेकर vs बतिस्ता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में वापसी कर अंडरटेकर पर कैमरा से खतरनाक तरीके से अटैक किया और उसके बाद द डैडमैन के सिर पर स्टील चेयर से भी वार किया।

-SummerSlam 2006 की WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन के बिल्ड-अप के दौरान ऐज ने जॉन सीना के घर में घुस कर उनके पिता को बहुत जोर से थप्पड़ मारा था।

-एक बैकस्टेज सैगमेंट के दौरान ऐज ने शॉन माइकल्स को ना केवल थप्पड़ मारा बल्कि क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए खतरनाक तरीके से स्पीयर भी लगाया।

-WWE Wrestlemania 36 के लास्ट-मैन स्टैंडिंग मैच में ऐज ने रैंडी ऑर्टन के सिर को स्टील चेयर पर रखा और दूसरी स्टील चेयर से उनके सिर पर वार किया।

-रोमन रेंस के साथ चल रही WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टोरीलाइन के दौरान ऐज ने SmackDown के एक सैगमेंट में रेंस के कज़िन ब्रदर जिमी उसो को ऐसा स्पीयर लगाया, जिससे बैरिकेड ही टूट गया था।

-No Way Out 2009 के मेन इवेंट में होने वाले Elimination Chamber मैच में कोफी किंग्सटन भी शामिल थे। मगर मैच से पहले ही उन्होंने कोफी पर खतरनाक तरीके से अटैक कर खुद को इस मैच में शामिल करवाया और जीता भी।

-साल 2010 के अगस्त महीने के एक Raw एपिसोड में जॉन सीना के खिलाफ हार के बाद ऐज ने उस कंप्यूटर को तोड़ कर चकनाचूर कर दिया था, जो उस समय Raw जनरल मैनेजर के रूप में वहां मौजूद था।

-2008 के एक SmackDown एपिसोड में ऐज ने मिक फोली पर बहुत क्रूरता के साथ हमला किया। उन्होंने स्टील चेयर को साथ लिए टेबल पर लेटे हुए मिक के ऊपर लैडर से छलांग लगा दी थी।

