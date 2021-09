WWE में 4 हील vs हील मुकाबले जो आने वाले समय में जरूर होने चाहिए 

WWE में हील vs हील मुकाबले आम नहीं होते हैं और इस प्रकार के मैच WWE में काफी कम देखने को मिलते हैं। कंपनी ज्यादातर बेबीफेस vs हील फ्यूड कराने का ही फैसला करती है और ऐसा करने के पीछे कंपनी का सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि फैंस बेबीफेस सुपरस्टार को चीयर करें। हालांकि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हील सुपरस्टार्स के बीच मैच बेहतरीन नहीं हो सकता बल्कि WWE इतिहास में कई यादगार हील vs हील मैच देखने को मिल चुके हैं।

वर्तमान समय में WWE में कई ऐसे हील सुपरस्टार्स हैं जिनके बीच मैच कराना काफी शानदार साबित हो सकता है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि WWE ये मैच कब कराने का फैसला करती है। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसे हील vs हील मुकाबलों का जिक्र करने वाले हैं जो कि आने वाले समय में WWE में जरूर होने चाहिए।

4- WWE में बॉबी लैश्ले vs ओमोस मैच जरूर होना चाहिए

WWE Raw में कुछ हफ्ते पहले ओमोस द्वारा पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले पर हमला कराके इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच वन-ऑन-वन मैच कराने के संकेत दिए गए थे। देखा जाए तो यह काफी हाई-प्रोफाइल मैच होगा इसलिए WWE द्वारा इन दोनों हील सुपरस्टार्स के बीच फ्यूड बिल्ड करके इस मैच को किसी बड़े पीपीवी में बुक करना चाहिए। देखा जाए तो बॉबी लैश्ले काफी ताकतवर सुपरस्टार हैं लेकिन ओमोस के सामने उनकी भी ताकत कम पड़ जाती है।

यही कारण है कि फैंस को लैश्ले द्वारा ओमोस का सामना करना काफी पसंद आएगा। अब जबकि, WWE पहले ही लैश्ले vs ओमोस मैच की नींव बो चुकी है इसलिए यह देखना रोचक होगा कि यह मैच कब कराया जाता है। बता दें, लैश्ले पिछले हफ्ते Raw में बिग ई के खिलाफ मैच में अपनी WWE चैंपियनशिप हार गए थे।

ऐसा लग रहा है कि लैश्ले का बिग ई के साथ फ्यूड जारी रह सकता है और लैश्ले, बिग ई से अपना टाइटल हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि बॉबी लैश्ले, बिग ई को हराकर एक बार फिर WWE चैंपियन बन पाते हैं या नहीं।

