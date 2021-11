WWE में 4 बड़ी हार जो साल 2021 में देखने को मिली

WWE के लिए साल 2021 काफी उतार-चढ़ाव वाला साल रहा है और इस साल WWE में कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिली। साथ ही, कंपनी ने इस साल बड़ी संख्या में अपने सुपरस्टार्स को रिलीज करके सभी को हैरान कर दिया था और इस वजह से फैंस द्वारा WWE की काफी आलोचना भी की गई थी। इसके अलावा इस साल ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) की भी वापसी देखने को मिली थी।

यही नहीं, इस साल कंपनी ने कई बड़े मैच भी बुक किये थे लेकिन कुछ मैचों के नतीजे फैंस को पसंद नहीं आए थे। इस साल कई ऐसे भी मैच हुए जिनमें हारने से सुपरस्टार्स को काफी नुकसान हुआ था। उदाहरण के लिए पूर्व WWE सुपरस्टार कैरियन क्रॉस इस साल मिली हार से उबर नहीं पाए थे। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी बड़ी हार का जिक्र करने वाले हैं जो कि साल 2021 में WWE में देखने को मिली।

4- WWE SmackDown में साशा बैंक्स के खिलाफ मिली बैकी लिंच को हार

WWE में अक्टूबर 2021 के महीने में Supersized SmackDown के एपिसोड के दौरान बैकी लिंच का मुकाबला साशा बैंक्स से देखने को मिला था। इस मैच में इन दोनों ही सुपरस्टार्स से बेहतरीन एक्शन देखने को मिला था। हालांकि, अंत में बियांका ब्लेयर के दखल का फायदा उठाकर साशा इस मैच में बैकी लिंच को पिन करके हराने में सफल रही थी। इस हार के साथ ही बैकी की लंबे समय से चली आ रही विनिंग स्ट्रीक टूट गई थी।

बता दें, इस मैच से पहले बैकी लिंच को आखिरी बार सिंगल्स मैच में Money in the Bank 2019 में पिन किया गया था। यही कारण है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इस साल हुई यह बहुत बड़ी हार थी। बता दें, Raw विमेंस चैंपियन बैकी लिंच हाल ही में संपन्न हुए Survivor Series पीपीवी में चैंपियन vs चैंपियन मैच में SmackDown विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर का सामना करते हुए दिखाई दी थीं और इस मैच में बैकी की जीत हुई थी।

Edited by Subham Pal