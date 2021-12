WWE SmackDown के साल 2021 में चार सबसे चौंकाने वाले पल

WWE इस समय 2021 सीजन की यादों को पीछे छोड़कर 2022 में नए साल के दिन होने वाले Day1 पीपीवी की तैयारियों में जुटी है। मगर प्रत्येक साल सभी के लिए कुछ यादें पीछे छोड़कर जाता है, उसी तरह WWE के लिए भी यह साल कई अलग-अलग कारणों से यादगार बना है।

SmackDown, कंपनी का नंबर-1 शो बनकर उभरा है, जिसे वाकई में WWE का नंबर-1 शो बनाने में रोमन रेंस समेत कुछ अन्य सुपरस्टार्स ने अहम किरदार निभाया। केवल ब्लू ब्रांड की बात करें तो इस साल सिजेरो vs सैथ रॉलिंस, ऐज vs रॉलिंस और रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर जैसी धमाकेदार फ्यूड्स देखने को मिलीं।

इसके अलावा भी कई अन्य सुपरस्टार्स ने SmackDown के लिए इस साल को यादगार बनाने में अहम योगदान दिया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम साल 2021 में देखे गए 4 सबसे चौंकाने वाले लम्हों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

#)रोमन रेंस ने 4 सुपरस्टार्स के खिलाफ WWE यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड किया

रोमन रेंस ने पिछले साल SummerSlam में वापसी से अगले हफ्ते Payback पीपीवी में WWE यूनिवर्सल टाइटल को जीता था। ये चैंपियनशिप बेल्ट अभी भी उन्हीं के पास है और साल 2021 में उन्होंने कई दिग्गज सुपरस्टार्स के खिलाफ इसे डिफेंड किया है। इसके अलावा उन्होंने 2021 में SmackDown के एपिसोड्स में 4 बार अपने टाइटल को रिटेन किया।

अप्रैल महीने के एक SmackDown एपिसोड में डेनियल ब्रायन को यूनिवर्सल चैंपियन बनने का आखिरी मौका मिला, जिसे वो गंवा बैठे। खास बात यह रही कि ये ब्रायन का WWE में आखिरी मैच रहा। उसके बाद एक SmackDown एपिसोड में रेंस ने मिस्टीरियो फैमिली पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण रे मिस्टीरियो ने ट्राइबल चीफ को टाइटल के लिए चैलेंज किया। दिग्गज सुपरस्टार मिस्टीरियो भी उन्हें हराने में नाकाम रहे।

फिन बैलर जुलाई महीने में NXT से मेन रोस्टर में वापस आने के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में शामिल हुए। उन्हें SummerSlam के बाद सितंबर महीने में टाइटल शॉट मिला, लेकिन बैलर उस मैच को हार बैठे। वहीं हाल ही में सैमी जेन ने ट्राइबल चीफ को चैलेंज किया, मगर मैच से पहले ही ब्रॉक लैसनर ने जेन को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था, जिससे रेंस ने आसानी से जीत अपने नाम की।

Edited by Neeraj sharma