WWE में 4 चौंकाने वाली चीज़ें जो पिछले कुछ समय में देखने को मिल चुकी हैं

WWE Crown Jewel इवेंट का कुछ समय पहले आयोजन किया गया था। यह बेहतरीन शो साबित हुआ था और इस शो के बिल्ड-अप के दौरान भी WWE में कुछ रोचक चीज़ें देखने को मिली थी। इस शो के बिल्ड-अप के दौरान ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) भी मौजूद थे और रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ उनकेे मैच का बिल्ड-अप काफी रोमांचक साबित हुआ था।

चूंकि, Crown Jewel अब समाप्त हो चुका है, WWE का सारा ध्यान अगले पीपीवी Survivor Series पर है। Survivor Series को 4 सबसे बड़े पीपीवी में से एक माना जाता है और इस पीपीवी के बिल्ड-अप के दौरान चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं जिसने फैंस को चौंका दिया था। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही 4 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ समय में देखने को मिल चुकी हैं।

4- WWE सुपरस्टार जेलिना वेगा का Queen of the Ring बनना

जब Queen of the Ring टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायना बैजलर यह टूर्नामेंट जीतकर पहली Queen of the Ring बन सकती हैं। शायना बैजलर को पिछले कुछ समय से डोमिनेंट सुपरस्टार के रूप में बुक किया जा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा था कि अटकलें सच साबित हो सकती है। हालांकि, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में डूड्रॉप ने शायना बैजलर को हराते हुए सभी को हैरान कर दिया था।

इसके बाद WWE Crown Jewel में हुए Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में डूड्रॉप का मुकाबला जेलिना वेगा से देखने को मिला था। इस मैच में जेलिना वेगा ने डूड्रॉप को हराकर Queen of the Ring टूर्नामेंट जीतते हुए सभी को हैरान कर दिया था और इस हफ्ते Raw में वेगा एक बार फिर डूड्रॉप को हराने में कामयाब रही थीं। ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने वेगा को बड़ा पुश देने का फैसला कर लिया है।

