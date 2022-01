WWE की 4 विमेंस Superstars जो मेंस Royal Rumble मैच में हिस्सा ले चुकी हैं 

WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयस रंबल (Royal Rumble) 2022 है और इस इवेंट का आयोजन 29 जनवरी (भारत में 30 जनवरी) को होने जा रहा है। इस बड़े इवेंट के लिए अभी तक यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs सैथ रॉलिंस (Seth Rollins), WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) vs बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) जैसे बड़े मैच बुक किये जा चुके हैं। वहीं, ऐज (Edge) & बेथ फीनिक्स (Beth Phoenix) vs द मिज (The Miz) & मरीस (Maryse) का मैच भी ऑफिशियल कर दिया गया है।

इसके अलावा मेंस & विमेंस Royal Rumble मैच के लिए भी कई सुपरस्टार्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, WWE में विमेंस Royal Rumble मैच का आयोजन साल 2018 से होने लगा है। हालांकि, इससे पहले कई विमेंस सुपरस्टार्स मेंस Royal Rumble मैच में कम्पीट करती हुई दिखाई दी थीं। इस आर्टिकल में हम WWE के 4 विमेंस सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि मेंस Royal Rumble मैच में कम्पीट कर चुकी हैं।

4- WWE हॉल ऑफ फेमर बेथ फीनिक्स मेंस Royal Rumble मैच में कम्पीट कर चुकी हैं

WWE हॉल ऑफ फेमर बेथ फीनिक्स मेंस Royal Rumble मैच में हिस्सा लेने वाली दूसरी विमेंस स्टार हैं। बता दें, बेथ फीनिक्स ने साल 2010 में हुए मेंस Royal Rumble मैच में हिस्सा लिया था। रिंग में आने के बाद बेथ ने द ग्रेट खली को एलिमिनेट करते हुए सभी को हैरान कर दिया था। हालांकि, बेथ इस मैच में ज्यादा देर नहीं टिक पाई थीं और जल्द ही सीएम पंक ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया था।

बेथ फीनिक्स इस साल होने जा रहे Royal Rumble 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा हैं। इस इवेंट में बेथ फीनिक्स अपने पति ऐज के साथ मिलकर मिक्स्ड टैग टीम मैच में द मिज & मरीस की टीम का सामना करती हुई दिखाई देंगी। यह देखना रोचक होगा कि इस मैच में बेथ फीनिक्स & ऐज की टीम की जीत हो पाती है या नहीं।

