WWE SmackDown: 5 बड़ी बातें जो स्मैकडाउन के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड धमाकेदार रहा, जिसकी शुरुआत रोंडा राउजी (Ronda Rousey) ने की, लेकिन खराब बर्ताव के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वहीं सैमी जेन (Sami Zayn) एक बहुत बड़े अवसर का फायदा उठाने से चूक गए।

Hit Row, शायना बैज़लर को मजबूत दिखाया गया, वहीं मेन इवेंट में जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिला। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 5 बड़ी बातों के बारे में जो WWE ने इस हफ्ते SmackDown के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर की हार का कारण बनेंगे कैरियन क्रॉस

कैरियन क्रॉस अपनी वापसी के बाद से ही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और उनके अगले चैलेंजर ड्रू मैकइंटायर के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। SmackDown में इस हफ्ते क्रॉस का वीडियो पैकेज दिखाया गया, जिसमें उन्होंने रोमन रेंस और स्कॉटिश वॉरियर पर भी तंज कसा।

ट्राइबल चीफ अभी तक अपने सभी विरोधियों को डोमिनेट करते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है क्योंकि Clash at the Castle में मैकइंटायर अपने होमक्राउड के सामने परफॉर्म कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें क्लीन तरीके से हार के लिए बुक करना एक गलत फैसला हो सकता है। क्रॉस संभव ही चैंपियन के अगले चैलेंजर बनने वाले हैं, इसलिए रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच में उनका दखल कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी।

#)क्या सैमी जेन-केविन ओवेंस बनाम द उसोज मैच देखने को मिलेगा?

Underground_Temple  @UndergroundTem1



#SmackDown Kevin Owens and Sami Zayn hugged after the show went off the air Kevin Owens and Sami Zayn hugged after the show went off the air ❤️#SmackDown https://t.co/aTaDTOvWR1

SmackDown में रोमन रेंस और सैमी जेन का एक बैकस्टेज सैगमेंट हुआ, जिसमें ट्राइबल चीफ ने जेन के सामने द ब्लडलाइन से ऑफिशियल तौर पर जुड़ने का ऑफर रखा, लेकिन इसके लिए उन्हें आईसी चैंपियन बनना था। जेन आईसी चैंपियन तो दूर की बार, चैंपियनशिप मैच भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

इसके अलावा ट्राइबल चीफ ने जेन को केविन ओवेंस को संदेश देने के लिए भेजा। आपको याद दिला दें कि जेन और ओवेंस रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं और WWE में उनकी टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया था। इस बीच सैमी जेन, द उसोज से खफा नजर आए हैं और अब अगर उन्हें ओवेंस का साथ मिलता है तो जल्द ही जेन-ओवेंस बनाम द उसोज मैच देखने को मिल सकता है।

#)द न्यू डे कुछ समय के लिए ब्रेक पर जा सकते हैं

SmackDown में पिछले कुछ हफ्तों से द न्यू डे और वाइकिंग रेडर्स की दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते इस स्टोरीलाइन ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। ब्लू ब्रांड के हालिया एपिसोड में एरिक और इवार को द न्यू डे का फ्यूनरल मनाते देखा गया और उनकी मर्चेंडाइज़ को भी जलाया।

आपको बता दें कि द न्यू डे के मेंबर रहे बिग ई गर्दन की चोट के कारण पहले ही बाहर हैं, वहीं कोफी किंग्सटन और ज़ेवियर वुड्स भी काफी समय से अपनी टीम को टैग टीम चैंपियनशिप जीत नहीं दिला पाए हैं। ऐसे में उनका फ्यूनरल इस ओर संकेत दे रहा है कि वो कुछ समय के लिए ब्रेक पर जा सकते हैं।

#)WWE आईसी चैंपियनशिप ड्रीम मैच का ऐलान

गुंथर को आईसी चैंपियन बने 2 महीनों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन SmackDown के हालिया एपिसोड में उनके बहुत बड़े मैच का ऐलान किया गया। इस हफ्ते आईसी चैंपियनशिप नंबर-1 कंटेंडरशिप मैच हुआ, जिसमें शेमस, सैमी जेन, हैप्पी कॉर्बिन, रिकोशे और मैडकैप मॉस अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आए।

मैच में शेमस ने जीत दर्ज कर Clash at the Castle में गुंथर के खिलाफ टाइटल शॉट प्राप्त कर लिया है। शेमस, WWE के दिग्गज चैंपियंस में से एक रहे हैं और यूनाइटेड किंग्डम में हो रहे इस इवेंट में उन्हें अपने घरेलू फैंस से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा होगा। गुंथर और द केल्टिक वॉरियर अभी तक कई ऐतिहासिक मैचों का हिस्सा बन चुके हैं और Clash at the Castle मे भी ये ड्रीम मुकाबला तहलका मचाने वाला है।

#)रोंडा राउजी के लिए अगला कदम क्या?

इस हफ्ते SmackDown की शुरुआत रोंडा राउजी ने की, जहां उन्होंने एडम पीयर्स से अपना सस्पेंशन हटाने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच राउजी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

आपको याद दिला दें कि SummerSlam 2022 रोंडा राउजी को विवादित तरीके से हराने के बाद लिव मॉर्गन नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनी थीं और मैच के बाद राउजी का मॉर्गन पर अटैक दर्शा रहा था कि राउजी दोबारा अपने टाइटल को जीतना चाहती हैं।

मगर Clash at the Castle में शायना बैज़लर, लिव मॉर्गन को चैलेंज करने वाली हैं। दूसरी ओर राउजी फिलहाल अपने सस्पेंशन को खत्म करवाने में लगी हैं। संभव है कि Clash at the Castle मे बैज़लर नई चैंपियन बनें और अगर उसके बाद राउजी का सस्पेंशन हटता है तो WWE यूनिवर्स को जाहिर तौर पर बैज़लर बनाम राउजी ड्रीम मैच मिलने वाला है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Neeraj sharma