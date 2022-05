WWE ने WrestleMania Backlash में होने वाले बड़े मैच में जोड़ी जबरदस्त शर्त, दिग्गज को लगा तगड़ा झटका

WWE अपने आगामी रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) इवेंट की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इस इवेंट में होने वाले एक बड़े मैच में शर्त जोड़ी गई है। पहले ही इस बात की घोषणा हो गई थी कि एजे स्टाइल्स (AJ Styles) इस इवेंट में हॉल ऑफ फेमर ऐज (Edge) का सामना करेंगे। WrestleMania 38 में ऐज ने स्टाइल्स को हराया था और अब दोनों के बीच उसी का रिमैच कराया जा रहा है।

WrestleMania 38 में जब ऐज ने जीत हासिल की थी तब डेमियन प्रीस्ट ने रिंग के किनारे से मैच में खलल डाला था। हालांकि, इस बार होने वाले मुकाबले से पहले प्रीस्ट को रिंग के किनारे आने से बैन कर दिया गया है। RAW के हालिया एपिसोड में एजे ने प्रीस्ट को सिंगल्स मुकाबले में हराया था और शर्त के अनुसार प्रीस्ट को रिंग के किनारे से बैन होना पड़ा है। मैच के बाद स्टाइल्स पर हमला हुआ था, लेकिन बाद में फिन बैलर ने आकर उन्हें बचाया था।

WrestleMania में फिउड की शुरुआत होने के बाद से ही ऐज और प्रीस्ट की जजमेंट डे टैग टीम ने लगातार स्टाइल्स को निशाने पर लिया है। लगातार यह भी सुनने को मिल रहा है इस ग्रुप में रिया रिप्ली के रूप में एक फीमेल मेंबर की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ साफ नहीं हो सका है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीस्ट के बैन होने के बाद कंपनी WrestleMania Backlash में रिप्ली को लेकर आए।

WWE WrestleMania Backlash में होने वाले हैं कई बड़े मुकाबले

WrestleMania Backlash प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 8 मई (भारत में 9 मई) को किया जाना है। WWE ने इस इवेंट के लिए कई धमाकेदार मैचों का ऐलान कर दिया है। शार्लेट फ्लेयर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को रोंडा राउजी के खिलाफ डिफेंड करने वाली हैं। इसके अलावा बॉबी लैश्ले vs ओमोस, द ब्लडलाइन vs RK-Bro और ड्रू मैकइंटायर, हैप्पी कॉर्बिन vs मैडकैप मॉस और सैथ रॉलिंस vs कोडी रोड्स का मैच इस इवेंट में होने वाला है।

