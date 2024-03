WWE ने चैंपियनशिप के लिए बहुत बड़े मैच का किया ऐलान, WrestleMania से कुछ घंटों पहले तीन Superstars की होगी भिड़ंत

WWE NXT: रेसलमेनिया (WrestleMania XL) पहले ही बड़ा इवेंट है लेकिन WWE सिर्फ इस इवेंट को ही यादगार नहीं बनाने का मन बना रही है। इससे पहले होने वाले स्टैंड एंड डिलीवर (Stand and Deliver) को लेकर भी कई बड़े मैच घोषित हैं जो फैंस का मनोरंजन करने वाले हैं।

WWE NXT के हालिया एपिसोड में जॉश ब्रिग्स और चेस यू के ड्यूक हुडसन के बीच मुकाबला देखने को मिला था। इस समय डाइजैक कमेंट्री पर मौजूद थे। हुडसन बड़े अच्छे प्रयास के बावजूद मैच को जीतने में सफल नहीं रहे थे। इस मैच के बाद डाइजैक और ब्रिग्स रिंग पर बातचीत कर रहे थे।

इसी समय ओबा फेमी क्राउड के बीच में से नजर आए और उन्होंने दोनों रेसलर्स के टैलेंट को लेकर बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने दोनों ही रेसलर्स को तारीफ की और कहा कि वह उनकी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल सही प्रतियोगी हैं। इस मैच को बाद में Stand and Deliver में ट्रिपल थ्रेट मैच के तौर पर ऑफिशियल कर दिया गया था। WWE ने भी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि WrestleMania से कुछ घंटों पहले होने वाले NXT Stand & Deliver में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए ओबा फेमी vs डाइजैक vs जोश ब्रिग्स के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।

Expand Tweet

फेमस WWE सुपरस्टार ने NXT के दौरान रिंग को अलविदा कहते हुए चौंकाया

WWE NXT के हालिया एपिसोड में रिज हॉलैंड नजर आए थे। उन्होंने अपने प्रोमो सैगमेंट में यह घोषणा कर दी कि वह अनिश्चित काल के लिए रिंग को अलविदा कह रहे हैं। उनके ऐसा कहने के बाद WWE ने अपनी वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल को Alumni सेक्शन में शिफ्ट कर दिया है।

रिज कभी WWE के मेन रोस्टर में शेमस और बुच (अब पीट डन) के साथ ब्रॉलिंग ब्रुट्स का हिस्सा थे। वह शेमस के चोटिल होने के कुछ समय बाद NXT में चले गए थे। उनका आखिरी इन रिंग मुकाबला शॉन स्पीयर्स से हुआ था जिसमें उन्हें हार मिली थी। उन्होंने WWE में कभी भी, और किसी भी ब्रांड में कोई चैंपियनशिप नहीं जीती है। यह देखना होगा कि वह कब और किस रूप में वापसी करते हैं।