WWE ने रोमन रेंस के खतरनाक मैच का किया ऐलान, तीन सबसे बड़े दुश्मनों से फैंस के सामने होगा मुकाबला

इस हफ्ते होने वाला WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि एक साल से ज्यादा समय के बाद फैंस की वापसी देखने को मिलेगी। WWE ने इस एपिसोड को खास बनाने के लिए सिक्स मैन टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया है।

यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अपने दोनों भाई द उसोज (जिमी और जे उसो) के साथ टीम बनाकर ऐज और SmackDown टैग टीम चैंपियंस रे-डॉमिनिक मिस्टीरियो का मुकाबला सिक्स मैन टैग टीम मैच में करेंगे। इस बात का ऐलान टॉकिंग स्मैक में कायला ब्रैक्सटन और पैट मैकअफी ने किया।

आपको बता दें कि इस हफ्ते SmackDown में ऐज और रोमन रेंस के बीच ब्रॉल देखने को मिला। इस बीच रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक मिस्टीरियो ने जबरदस्त वापसी करते हुए द उसोज के ऊपर अटैक किया। द उसोज ने जरूर रोमन रेंस को इस अटैक से बचा लिया। हालांकि वो खुद को ट्रिपल अटैक से नहीं बचा पाए और साथ ही में रोमन रेंस भी अपने भाइयों की कोई मदद नहीं कर पाए।

WWE Money in the Bank में आमने-सामने होने वाले हैं रोमन रेंस और ऐज

रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऐज के खिलाफ Money in the Bank के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि फैंस पीपीवी से पहले ही SmackDown में एक टैग टीम मैच के जरिए इन दोनों दुश्मनों को आमने-सामने देख पाएंगे। इसके अलावा रोमन रेंस और द उसोज का SmackDown टैग टीम चैंपियंस से पुराना इतिहास रहा है।

कुछ हफ्तों पहले रोमन रेंस ने डॉमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर जानलेवा हमला किया और साथ ही में रे मिस्टीरियो को यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में हराया भी था। रे और डॉमिनिक ने इस हफ्ते अपना बदला लेने का प्रयास किया, लेकिन यह दोनों अब ऐज के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मनों को एक बार फिर सबक सिखाना चाहेंगे।

उम्मीद की जा सकती है कि Money in the Bank में द उसोज vs मिस्टीरियो फैमिली के बीच SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप मैच को ऑफशियल कर दिया जाए। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि फैंस की वापसी को यादगार बनाने के लिए WWE ने काफी अच्छी तैयारी की है।

Edited by मयंक मेहता