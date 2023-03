WrestleMania: WWE WrestleMania 39 इस बार जबरदस्त होगा। फैंस को बहुत बड़े सरप्राइज मिलेंगे। दो दिन का ये मेगा इवेंट होगा। आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि किस दिन कौन से मुकाबले होंगे। इस बारे में अब पूरी जानकारी सामने आ गई है। हम आपको कंफर्म ये बताएंगे कि किस दिन कौन से मुकाबले होंगे।

आपको बता दें WrestleMania 39 का आयोजन 2 दिन का होगा। 1 और 2 अप्रैल (भारत में 2 और 3 अप्रैल) को इसका आयोजन होगा। नाईट 1 और नाईट 2 को होने होने वाले मुकाबलों को लेकर जानकारी अब सामने आ गई है।

WWE WrestleMania 39 के नाईट 1 में होने वाले मुकाबले:

-जॉन सीना vs ऑस्टिन थ्योरी (यूएस चैंपियनशिप मैच)

-शार्लेट फ्लेयर vs रिया रिप्ली (Smackdown विमेंस चैंपियनशिप मैच)

-द उसोज़ vs सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस (अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

-बैकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रेटस vs डैमेज कंट्रोल

-सैथ रॉलिंस vs लोगन पॉल

-ब्रॉन स्ट्रोमैन, रिकोशे vs द वाइकिंग रेडर्स vs द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स vs अल्फा अकादमी

WWE WrestleMania 39 के नाईट 2 में होने वाले मुकाबले:

-रोमन रेंस vs कोडी रोड्स (अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-बियांका ब्लेयर vs ओस्का (Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

-गुंथर vs ड्रू मैकइंटायर vs शेमस (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच)

-ऐज vs फिन बैलर (Hell in a Cell मैच)

-ब्रॉक लैसनर vs ओमोस

-लिव मॉर्गन, राकेल रॉड्रिगेज़ vs रोंडा राउजी, शेना बैज़लर vs नटालिया, शॉट्ज़ी vs चेल्सी ग्रीन, सोन्या डेविल

रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होगा। रेंस को चैंपियन के रूप में 900 दिन से ज्यादा हो गए। सवाल ये है कि कौन रेंस की बादशाहत खत्म करेगा। सभी का कहना है कि कोडी इस बार ये कारनामा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मजा आ जाएगा। कोडी रोड्स के करियर की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि रेंस को हराना उनके लिए आसान नहीं होगा। कुछ भी हो लेकिन इस बार मेनिया में मजा आएगा। कंपनी ने कुछ ना कुछ बड़ा सरप्राइज जरूर प्लान किया होगा। आपको कुछ ही दिन बाद पता चल जाएगा कि रेंस की बादशाहत कंपनी में खत्म होगी या नहीं।

