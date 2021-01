41 साल में दुनिया को अलविदा कहने वाले पूर्व चैंपियन को ट्रिब्यूट देने के लिए WWE ने किया बड़ा ऐलान

पूर्व WWE सुपरस्टार ल्यूक हार्पर( Luke Harper) से पूरा यूनिवर्स शोक में डूब गया था। WWE के अलावा सभी प्रमोशंस ने उन्हें अपने-अपने तरीके से ट्रिब्यूट दिया। WWE ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ल्यूक हार्पर के लिए एक ट्रिब्यूट एपिसोड रखा जाएगा। और ये The New Day's "Feel The Power" पॉडकास्ट में होगा।

पूर्व WWE सुपरस्टार ल्यूक हार्पर को शानदार अंदाज में दिया जाएगा ट्रिब्यूट

न्यू डे के द्वारा ये शो काफी अच्छे से किया जाता है। WWE सुपरस्टार्स कोफी किंग्सटन, जेवियर वुड्स और बिग ई अपने दोस्त को कई बार याद कर चुके हैं। ल्यूक हार्पर का WWE सुपरस्टार्स के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। WWE ने अपनी वेबसाइट पर इस चीज का ऐलान किया।

Love you, Brodie. And I miss you dearly. pic.twitter.com/6QiAXFWaex — Florida Man (@WWEBigE) January 7, 2021

न्यू डे के साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में इस शो में सिजेरो और टायलर ब्रिज भी जुड़ेंगे। इसके अलावा ल्यूक हार्पर के टैग टीम पार्टनर एरिक रोवन भी रहेंगे। AEW के शो में एरिक रोवन ने खास अंदाज में ल्यूक हार्पर को ट्रिब्यूट दिया था। सभी फैंस इसे देखकर काफी भावुक हो गए थे। एरिक रोवन की इस बात को लेकर काफी तारीफ हुई थी।

ल्यूक हार्पर के निधन से सभी लोग दुखी है। 41 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। साल 2020 के अंत में WWE फैंस के लिए काफी बुरी खबर ये आई थी। इस खबर के बाद सभी निराश नजर आए। सोशल मीडिया पर भी अभी तक फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। करीब सात साल तक ल्यूक हार्पर WWE का हिस्सा रहे थे। साल 2019 में वो AEW में चले गए थे। वहां भी उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था।

WWE में टेैग टीम डिवीजन में ल्यूक हार्पर ने काफी शानदार काम किया। वायट फैमिली के साथ वो मेन रोस्टर में आए थे। इसके बाद एरिक रोवन के साथ उनकी जोड़ी ने हमेशा शानदार काम किया। फैंस को हमेशा उनके मैच पसंद आए। कई सुपरस्टार्स ये कह चुके हैं कि ल्यूक हार्पर का हमेशा सभी के साथ अच्छा रिश्ता रहता था और उऩ्हें भूला पाना काफी मुश्किल हैं।

