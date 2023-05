WWE ने किया Money in the Bank 2023 से जुड़ा बड़ा ऐलान, शानदार मैचों का होगा आयोजन

Money in the Bank: WWE नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2023) के लिए जबरदस्त तरीके से हाइप बनी हुई है। आपको बता दें कि इसके बाद मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट का आयोजन देखने को मिलेगा। हाल ही में WWE ने शो से जुड़ी एक बड़ी घोषणा करके फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है।

WWE ने हाल ही में Raw के एपिसोड में एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल, WWE ने बताया कि NIght of Champions 2023 के बाद Raw के एपिसोड से ही Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफायर्स की शुरुआत देखने को मिल जाएगी। कई सारे सुपरस्टार्स इसमें हिस्सा लेकर लंदन में होने वाले शो के लिए जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे।

Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 1 जुलाई 2023 को होगा। यह शो लंदन, इंग्लैंड के O2 एरीना में देखने को मिलेगा। अभी तक इस शो के लिए किसी मैच का ऐलान देखने को नहीं मिला है। हालांकि, यह बात तय है कि मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स के लैडर मैचों का आयोजन किया जाएगा। यह पैटर्न पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है।

WWE Money in the Bank 2022 में दो सुपरस्टार्स को मिली थी बड़ी जीत

पिछले साल Money in the Bank इवेंट जबरदस्त साबित हुआ था। आपको बता दें कि मेंस Money in the Bank मैच को ऑस्टिन थ्योरी ने जीता था, वहीं विमेंस के लैडर मुकाबले में लिव मॉर्गन को बड़ी जीत मिली थी। इसी शो में लिव मॉर्गन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करके SmackDown विमेंस टाइटल पर कब्जा किया था। हालांकि, ऑस्टिन थ्योरी का Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल रहा था।

उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पर इसे कैश-इन करने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें हार मिली थी। थ्योरी के लिए यह हार फायदेमंद रही क्योंकि उनके कैरेक्टर में चेंज आया और वो पहले के मुकाबले ज्यादा सीरियस हो गए। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पर भी कब्जा किया और WrestleMania 39 में थ्योरी को जॉन सीना पर बड़ी जीत मिली।

