WWE में Braun Strowman के 10 सबसे धमाकेदार पल, 2017 के खतरनाक मैच में दी थी Roman Reigns को मात

Braun Strowman: WWE में ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) ने साल 2013 में पहला कदम रखा था और उन्होंने साल 2015 में वायट फैमिली के मेंबर के रूप में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था। आगे चलकर उन्होंने कई बड़े टाइटल्स अपने नाम किए और एक बार यूनिवर्सल चैंपियन भी बने।

वो कई दिग्गज सुपरस्टार्स के साथ ऐतिहासिक मैचों का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि उन्हें साल 2021 के जून महीने में कंपनी ने रिलीज़ कर दिया था। मगर हाल ही में उन्होंने धमाकेदार अंदाज में वापसी की है और इस आर्टिकल में हम ब्रॉन स्ट्रोमैन के शानदार करियर को ध्यान में रखते हुए उनके 10 सबसे यादगार लम्हों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन के 10 सबसे यादगार लम्हे

-5 सितंबर 2022 के Raw एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने धमाकेदार अंदाज में WWE में वापसी कर अन्य सुपरस्टार्स की पीट-पीटकर बुरी हालत की।

-WrestleMania 35 में 30-मैन आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल को जीतकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की।

-WrestleMania 34 में 10 वर्षीय बच्चे निकोलस के साथ टीम बनाई और द बार को हराकर Raw टैग टीम चैंपियन बने।

-Royal Rumble 2018 के यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टोरीलाइन बिल्ड-अप के दौरान Raw के पूरे सेट को ब्रॉक लैसनर और केन पर गिराया।

-Great Balls of Fire 2017 में हुए खतरनाक एक्शन से भरपूर एम्बुलेंस मैच में रोमन रेंस को मात दी।

-Royal Rumble 2018 के बिल्ड-अप के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गुस्से में आकर बैकस्टेज खड़े WWE के एक प्रोडक्शन ट्रक को अकेले दम पर पलटा दिया था।

-31 जनवरी 2020 के SmackDown एपिसोड में शिंस्के नाकामुरा को हराकर अपने करियर में पहली बार आईसी चैंपियन बने।

-17 अप्रैल 2017 के Raw एपिसोड में बिग शो को टॉप रोप के ऊपर से सुपरप्लेक्स लगाने के कारण रिंग टूट गई थी।

-Money in the Bank 2018 प्रीमियम लाइव इवेंट में 7 अन्य दिग्गज सुपरस्टार्स को मात देकर अपने करियर में पहली बार मिस्टर Money in the Bank बने।

-2018 में हुए ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच के अंत में बिग कैस को एलिमिनेट कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।

इस समय ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें बड़ा पुश दिया जाएगा। हालांकि उनकी वापसी Raw में हुई, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वो SmackDown रोस्टर का हिस्सा बनने वाले हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Neeraj sharma