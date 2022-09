WWE Clash at the Castle में मौजूदा चैंपियन की हुई चौंकाने वाली हार, दिग्गजों ने रिंग में मचाया बवाल

WWE Clash at the Castle में बेली & टीम की जीत हुई

Clash at the Castle: WWE Clash at the Castle इवेंट के मेन शो की शुरूआत में बियांका ब्लेयर (Bianca Belair), एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) & असुका (Asuka) vs बेली (Bayley), इयो स्काई (Io Sky) & डकोटा काई (Dakota Kai) का सिक्स-विमेन टैग टीम मैच देखने को मिला। क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में हुए इस जबरदस्त मुकाबले के अंत में बेली, इयो स्काई और डकोटा काई की टीम बेबीफेस सुपरस्टार्स को हराने में कामयाब रही थी। देखा जाए तो बियांका ब्लेयर & टीम की यह हार काफी चौंकाने वाली है।

WWE Clash at the Castle में दो बड़ी विमेंस टीम्स के बीच हुआ जबरदस्त मुकाबला

इस सिक्स विमेन टैग टीम मैच की शुरूआत बियांका ब्लेयर और बेली ने की और जल्द ही दोनों टीम्स के बीच रिंग में ब्रॉल देखने को मिला। इसके बाद बेली और बियांका ने मैच आगे बढ़ाया। हील सुपरस्टार्स ने चीटिंग करके मैच में अपना दबदबा बनाना चाहा और इसका बदला लेते हुए बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और असुका ने अपने दुश्मनों को ट्रिपल सुपलेक्स दे दिया।

इस मैच के दौरान रिंगसाइड पर भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था और मैच में शामिल सभी 6 सुपरस्टार्स ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। बता दें, बेली, इयो स्काई और डकोटा काई ने इस मुकाबले में हील टीम के रूप में काफी शानदार काम किया था और यह टीम मैच में अपनी पकड़ बनाने में भी कामयाब रही थी। हालांकि, बेबीफेस सुपरस्टार्स भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे।

वहीं, इस मैच के अंत में बियांका ब्लेयर रिंग में अकेली पड़ गईं थी और हील सुपरस्टार्स ने उनकी चोटी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। इसके बाद इयो स्काई ने टॉप रोप से बियांका ब्लेयर को मूनसॉल्ट देते हुए धराशाई कर दिया और जल्द ही, बेली ने बियांका ब्लेयर को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। देखा जाए तो बेली & टीम के लिए यह बहुत बड़ी जीत है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर को पिन करते हुए बेली ने स्टेटमेंट जारी किया है और ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ का हवाला देते हुए बेली जल्द ही बियांका ब्लेयर के खिलाफ चैंपियनशिप मैच की मांग कर सकती हैं।

