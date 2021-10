WWE को Crown Jewel 2021 में मिला नया King of the Ring, रोमन रेंस से हारने वाले सुपरस्टार को लगा झटका

WWE क्राउन ज्वैल (Crown Jewel) 2021 में King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने को मिला। फिन बैलर (Finn Balor) और जेवियर वुड्स (Xavier Woods) ने एक अच्छा मैच फैंस को दिया। मैच का अंत जिस तरह हुआ उससे फैंस खुश नहीं हुए होंगे। सभी को उम्मीद थी कि King of the Ring का ताज फिन बैलर को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स ने ऐतिहासिक जीत यहां पर हासिल की।

WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स ने बहुत बड़ी जीत हासिल की

King of the Ring टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा। जेवियर वुड्स और फिन बैलर ने कड़ी मेहनत के बाद फाइनल में जगह बनाई थी। वैसे किसी को उम्मीद नहीं था कि जेवियर वुड्स फाइनल में पहुंच जाएंगे। जेवियर वुड्स ने पहले फाइनल में जगह बनाकर सभी को चौंकाया और इसके बाद वो अब नए King of the Ring भी बन गए है।

ये मैच काफी अच्छा रहा था। बैलर और वुड्स ने काफी अच्छे मूव्स का इस्तेमाल यहां पर किया। खासतौर पर बैलर ने काफी अच्छा काम यहां पर किया लेकिन वो असफल रहे। एक वक्त लगा था कि बैलर आसानी से ये मैच जीत जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वुड्स ने हमेशा की तरफ अपनी ताकत दिखाकर बैलर को धराशाई कर दिया। वुड्स ने इस बड़ी जीत के बाद काफी खुशी मनाई। इसके बाद एंट्रेंस रैंप में जाकर King of the Ring का ताज भी पहना।

फिन बैलर की हार से जरूर सभी फैंस दुखी नजर आए होंगे। कुछ हफ्ते पहले ही फिन बैलर को रोमन रेंस ने भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में हराया था। WWE ड्राफ्ट में इस बार बैलर को ब्लू ब्रांड से रेड ब्रांड में डाल दिया गया है। इस वजह से भी लग रहा था कि बैलर को यहां जीत मिलेगी लेकिन कंपनी का प्लान कुछ अलग था। खैर ये वुड्स के लिए काफी अच्छा पल है। WWE में पहली बार बहुत बड़ी सफलता वुड्स ने इस बार हासिल की है। ये मोमेंट उनके लिए काफी खास होगा और इसका जश्न भी जल्द वो मनाएंगे।

