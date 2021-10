WWE दिग्गज गोल्डबर्ग ने Crown Jewel में खतरनाक मैच से पहले अपनी इंजरी को लेकर दिया बड़ा अपडेट

WWE दिग्गज गोल्डबर्ग (Goldberg) का मुकाबला क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) पीपीवी में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के खिलाफ होने वाला है। यह एक नो होल्ड्स बार्ड मुकाबला होगा और हर किसी की नजर इसी मुकाबले पर है, लेकिन गोल्डबर्ग ने खतरनाक मुकाबले से पहले अपनी चोट को लेकर अहम अपडेट दिया है।

गोल्डबर्ग और बॉबी लैश्ले के बीच इस साल SummerSlam में WWE चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ था। हालांकि इस मैच के दौरान गोल्डबर्ग के नी (Knee) में चोट लग गई थी और वो मैच को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद बॉबी लैश्ले को विजयी घोषित कर दिया था, लेकिन यह दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी।

"मेरी नी अभी काफी बेहतर है। Crown Jewel तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं इस हालत में रहूंगा कि बॉबी लैश्ले का बुरा हाल कर पाऊं।

आपको बता दें कि बॉबी लैश्ले ने SummerSlam में मैच रोके जाने के बाद भी गोल्डबर्ग के ऊपर अटैक जारी रखा और उनकी हालत को काफी ज्यादा खराब कर दिया। इस बीच लैश्ले ने गोल्डबर्ग के बेटे के ऊपर भी अटैक किया, जिसके कारण गोल्डबर्ग काफी गुस्से में हैं और वो अपना बदला लेना चाहते हैं। गोल्डबर्ग इस बीच कई मौकों पर लैश्ले को धमकी भी दे चुके हैं।

WWE दिग्गज गोल्डबर्ग ने 2021 में नहीं जीता है कोई मैच

Crown Jewel पीपीवी में गोल्डबर्ग इस साल का अपना तीसरा मैच लड़ने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने Royal Rumble पीपीवी में ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। SummerSlam में उन्होंने बॉबी लैश्ले को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया।

हालांकि दोनों ही मौकों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से उन्हें अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है और उम्मीद की जा सकती है कि Crown Jewel में उन्हें अपनी पहली जीत मिल सकती है। लैश्ले को हराकर गोल्डबर्ग अपने बेटे के ऊपर हुए अटैक का बदला भी ले सकते हैं।

Crown Jewel पीपीवी में गोल्डबर्ग vs बॉबी लैश्ले के अलावा भी कई और धमाकेदार मुकाबले भी होने वाले हैं। ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस, ऐज vs सैथ रॉलिंस (Hell in a Cell मैच), बिग ई vs ड्रू मैकइंटायर, बैकी लिंच vs साशा बैंक्स vs बियांका ब्लेयर जैसे मैच होने वाले हैं। फैंस को साथ ही में King of the Ring और Queen Crown टूर्नामेंट का फाइनल भी देखने को मिलेगा।

