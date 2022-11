Roman Reigns और The Bloodline की तबाही में उड़े Logan Paul, Crown Jewel 2022 में जीत के बाद WWE में वर्चस्व बरकरार

WWE on BT Sport

𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐎𝐀𝐓𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐧𝐞 @WWERomanReigns is still your Undisputed WWE Universal Champion!