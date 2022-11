WWE Crown Jewel 2022 में Roman Reigns के भाइयों ने मचाया जबरदस्त बवाल, चैंपियनशिप मैच जीतकर इतिहास रचने के करीब पहुंचे

The Usos: WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel 2022) में द उसोज़ (The Usos) का मुकाबला द ब्रॉलिंग ब्रूट्स (The Brawling Brutes) के साथ हुआ। दोनों के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। ये बात सभी को पता था कि इस मैच में बहुत एक्शन देखने को मिला और कुछ ऐसा ही हुआ। द उसोज़ का चैंपियनशिप रन अभी तक शानदार रहा और अब आगे भी ये जारी रहेगा। उन्होंने जबरदस्त अंदाज में मैच जीतकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली।

WWE Crown Jewel 2022 में द उसोज़ ने हासिल की शानदार जीत

द ब्रॉलिंग ब्रूट्स के दोनों सदस्य रिज हॉलैंड और बुच ने इस मैच में की शुरूआत में अच्छा प्रदर्शन किया। जिमी और जे उसो के ऊपर खतरनाक अटैक किया। WWE सुपरस्टार रिज हॉलैंड ने अपनी ताकत इस मैच में दिखाई। जे उसो के हाथ में चोट लगी थी। वो फिर भी मैच लड़ रहे थे। जिमी और जे की केमिस्ट्री एक बार फिर इस मैच में शानदार रही।

बुच और हॉलैंड ने भी द उसोज को अच्छा जवाब हर बार दिया। बुच ने इस मुकाबले में अपना निशान जे उसो को बनाया था। बुच ने जिमी और जे दोनों की ऊंगली पर अटैक किया। हॉलैंड और बुच ने जिमी को रिंग के बाहर डाल दिया था। इसके बाद दोनों ने जे उसो को फिनिशिंग मूव लगाया लेकिन जिमी ने बचा लिया।

मैच के अंत में द उसोज का ही जलवा देखने को मिला। जिमी और जे ने अपना मूव बुच को लगाया और पिन करते हुए जीत हासिल की। द उसोज ने अपना टाइटल अच्छे अंदाज में रिटेन की। हालांकि इस मैच जीतने के लिए द उसोज को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हॉलैंड और बुच ने बहुत परेशान जे और जिमी को किया।

जीत के बाद द उसोज ने जश्न मनाया। उनकी ये जीत देखकर WWE दिग्गज रोमन रेंस भी खुश हुए होंगे। द उसोज की बादशाहत अभी भी WWE में बरकरार है। आने वाले समय में वो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। टैग टीम डिवीजन में वो बड़ा इतिहास रच सकते हैं। WWE ने भी उनके ऊपर भरोसा जताया है।

