WWE King and Queen of the Ring से पहले SmackDown में मचेगा जबरदस्त धमाल, मौजूदा चैंपियन ने किया 33 साल के स्टार को चैलेंज

WWE Current Champion challenge 33 years old Superstar: WWE विमेंस चैंपियन बेली (Bayley) अगले हफ्ते होने वाले किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि वह इस इवेंट के आसपास भी कहीं एक्शन का हिस्सा नहीं होंगी लेकिन स्मैकडाउन (SmackDown) के हालिया एपिसोड के दौरान चीजें बदल गई।

बेली इस हफ्ते शो के दौरान बैकस्टेज एक प्रोमो कट कर रही थीं कि तभी 33 वर्षीय चेल्सी ग्रीन और उनकी साथी पाइपर निवेन ने उनके प्रोमो को रोका था। इसके बाद चेल्सी ने कहा कि बेली के बुरे मैजिक के चलते पाइपर निवेन पिछले हफ्ते अपना मैच जेड कार्गिल के हाथों हार गई थीं। बेली ने कहा कि वह यहां नहीं बल्कि रिंग में चेल्सी से नॉन टाइटल मैच लड़ना पसंद करेंग और उन्होंने ग्रीन को चैलेंज कर दिया।

इसके बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि अगले हफ्ते King and Queen of the Ring से पहले होने वाले SmackDown में यह दोनों मैच लड़ते हुए धमाल मचाते हुए दिखाई देंगीं। आपको बता दें कि अगले हफ्ते होने वाला SmackDown का आयोजन सऊदी अरब में ही होने वाला है। इसके अलावा Backlash France में अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन करने के बाद बेली का लाइव टीवी पर यह पहला मौका होगा।

WWE SmackDown में देखने को मिला जबरदस्त एक्शन

WWE SmackDown में इसके अलावा भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच में King and Queen of the Ring में होने वाले मैच को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस बीच King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैचों का आयोजन हुआ।

एक तरफ बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स ने Queen of the Ring, तो दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन और द ब्लडलाइन के टामा टोंगा ने King of the Ring Tournament के सेमीफाइनल में जगह अपनी पक्की की। अब अगले हफ्ते सऊदी अरब में ही बियांका ब्लेयर vs नाया जैक्स और रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा मैच होने वाला है। इन 4 में से कौन से दो सुपरस्टार्स फाइनल में प्रवेश करेंगे इसके ऊपर फैंस की नज़र होगी।