WWE Elimination Chamber 2023 का ऑफिशियल मैच कार्ड: Roman Reigns लेंगे अपने परिवार के टूटने का बदला?

WWE Elimination Chamber: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2023) होने वाला है और यह रेसलमेनिया (WrestleMania) से पहले होने वाला आखिरी इवेंट होगा। इसी वजह से सभी की नज़र इस PLE पर होने वाली है और WWE ने भी धमाकेदार मैचों को बुक कर दिया है। यह इवेंट मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित होने वाला है।

अभी तक जिन 4 मैचों का ऐलान किया गया है उसमें दो चैंपियनशिप मैच शामिल हैं और एक नंबर 1 कंटेंडर मुकाबला है। साथ ही दो ट्रेडिशनल Elimination Chamber मैच भी होने वाले हैं। ऑस्टिन थ्योरी यूएस चैंपियनशिप को Elimination Chamber मैच में डिफेंड करने वाले हैं। इसके अलावा WrestleMania 39 में Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए Elimination Chamber के अंदर नंबर 1 कंटेंडर मुकाबला होने वाला है।

ऐज अपनी पत्नी और Hall of Famer बैथ फीनिक्स के साथ टीम बनाने वाले हैं। उनका सामना जजमेंट डे के फिन बैलर और रिया रिप्ली के खिलाफ होने वाला है। इसके अलावा ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले के बीच भी उनकी दुश्मनी का तीसरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लैसनर ने लैश्ले को चैलेंज कर दिया है और अगले हफ्ते Raw में दोनों सुपरस्टार्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली है।

हालांकि फैंस की सबसे ज्यादा नज़र रोमन रेंस के ऊपर होने वाली है, जोकि अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को Bloodline के पूर्व मेंबर सैमी ज़ेन के खिलाफ होने वाला है। रोमन रेंस ने साफ कर दिया है कि ज़ेन ने उनका परिवार तोड़ा है और इसी वजह मॉन्ट्रियल में होने वाले इवेंट में वो सैमी ज़ेन से उनके परिवार, बच्चे, पत्नी और दोस्तों के सामने सबक सिखाते हुए अपना बदला लेंगे। देखना होगा कि रोमन रेंस अपना बदला लेने में कामयाब होते हैं या नहीं।

WWE Elimination Chamber 2023 में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं:

1- रोमन रेंस (चैंपियन) vs सैमी ज़ेन (अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2- ऐज और बैथ फीनिक्स vs फिन बैलर और रिया रिप्ली (मिक्स्ड टैग टीम मुकाबला)

3- ऑस्टिन थ्योरी (चैंपियन) vs मोंटेज़ फोर्ड vs जॉनी गार्गानो vs डेमियन प्रीस्ट vs सैथ 'फ्रीकिन' रॉलिंस vs ब्रॉन्सन रीड (यूएस चैंपियनशिप के लिए Elimination Chamber मैच)

4- ओस्का vs लिव मॉर्गन vs राकेल रॉड्रिगेज़ vs कार्मेला vs नटालिया vs निकी क्रॉस (WrestleMania 39 में Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए Elimination Chamber मैच)

