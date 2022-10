WWE Extreme Rules 2022 में हुी तीन बहुत बड़ी गलतियां जिन्होंने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया

WWE Extreme Rules: WWE ने हाल ही में एक्सट्रीम रूल्स (Extreme Rules 2022) का आयोजन कराया, जो फिलाडेल्फिया के वेल्स फार्गो सेंटर में लाइव आया। इस इवेंट में हुए सभी मैचों में WWE ने शर्त को जोड़ा था और इसी वजह से हर किसी को Extreme Rules का बेसब्री से इंतजार था।

यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के जरिए ज्यादा निराश नहीं किया। शो की शुरुआत इम्पीरियम (जियोवनी विंची, गुंथर और लुडविग काइसर) vs ब्रॉलिंग ब्रूट्स (शेमस, रिज हॉलैंड और बुच) सिक्स मैन Good Old Fashioned Donnybrook मैच से हुई, जोकि काफी ज्यादा धमाकेदार रहा और इससे बेहतर शो की शुरुआत नहीं हो सकती थी।

इसके अलावा भी कई जबरदस्त मुकाबले और भी शो में देखने को मिले और इस इवेंट का अंत ब्रे वायट की 14 महीने बाद वापसी देखने को मिली और सभी के लिए इससे अच्छी खबर कुछ और नहीं हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद WWE से कुछ ऐसी गलतियां भी हुई हैं, जिसने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया है। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही गलतियों के ऊपर नज़र डालने वाले हैं।

#) WWE Extreme Rules में सैथ रॉलिंस की हार

हाल ही में समाप्त हुए Extreme Rules के मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस का मुकाबला मैट रिडल के खिलाफ हुआ, जो एक फाइट पिट मैच था। इस मैच में डेनियल कॉर्मियर ने स्पेशल गेस्ट रेफरी की भूमिका निभाई। इस मैच में रिडल ने सैथ रॉलिंस को हराकर Clash at the Caslte में मिली हार का बदला लिया।

हालांकि सैथ रॉलिंस को यहां पर हार के लिए बुक करना WWE द्वारा लिया गया बहुत ही गलत फैसला था। रॉलिंस को इस साल पहले ही कई प्रीमियम लाइव इवेंट में हार का सामना करना चुका है। वो Elimination Chamber, WrestleMania, WrestleMania Backlash, Hell in a Cell, Money in the Bank में हार चुके हैं। SummerSlam का हिस्सा वो थे नहीं और इसके बाद Clash at the Castle में उन्हें जीत मिली थी।

इसी वजह से उम्मीद की जा रही थी कि रॉलिंस का विनिंग मोमेंटम को WWE जारी रखेगा, लेकिन Extreme Rules में एक बार फिर उन्हीं की हार हुई। यह एक बड़ी गलती इसलिए भी है, क्योंकि Raw के अगले एपिसोड में वो बॉबी लैश्ले को यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वालें हैं। इसी वजह से WWE को सैथ रॉलिंस को ही इस मैच में जीत के लिए बुक करना चाहिए था।

#) WWE Extreme Rules में डैमेज कंट्रोल को कमजोर दिखाना

बेली ने बियांका ब्लेयर को Extreme Rules में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया और यह लैडर मुकाबला था। बेली ने वापसी के बाद जबरदस्त मोमेंटम हासिल किया हुआ था और उन्होंने Clash at the Castle में सिक्स विमेंस टैग टीम मुकाबले में बियांका ब्लेयर को पिन भी किया था। इसी वजह से बेली को ब्लेयर के खिलाफ चैंपियनशिप मैच के लिए मौका मिला।

उम्मीद थी कि बेली Extreme Rules में बियांका ब्लेयर को हराते हुए एक बार फिर Raw विमेंस चैंपियन बनने में काम हो जाएंगीं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और WWE ने बियांका ब्लेयर को कुछ ज्यादा ही मजबूत दिखाया गया। डैमेज कंट्रोल की इयो स्काई और डकोटा काई ने बेली की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन ब्लेयर ने अकेले ही तीनों को ढेर कर दिया।

बेली को चैंपियन बनाने का यह सही मौका था और उन्हें हार के लिए बुक करके WWE ने बड़ी गलती की। इससे डैमेज कंट्रोल ग्रुप भी कमजोर दिखा और उनके पास पिछले कुछ हफ्तों में मिली हार का बदला लेने का मौका होता।

#) WWE Extreme Rules में ड्रू मैकइंटायर vs कैरियन क्रॉस का अंत क्लीन तरह से नहीं होना

ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस के बीच Extreme Rules में स्ट्रैप मैच देखने को मिला था। इस मैच की शुरुआत में स्कार्लेट का दखल देखने को मिला, लेकिन बाद में मैकइंटायर और क्रॉस के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार्स ने काफी ज्यादा प्रभावित किया और अंत में ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर किक देने की तैयार थे।

हालांकि तभी स्कार्लेट ने आकर मैकइंटायर का ध्यान भटकाया और फिर उनकी आंख में स्रपे किया, जिसका फायदा अंत में क्रॉस ने उठाकर जीत दर्ज की। इस मुकाबले का नतीजा बिल्कुल सही था, लेकिन जिस तरह यह खत्म हुआ वो काफी गलत था। अंत में क्रॉस को क्लीन तरीके से इस मैच को जीतकर अपनी अगली दुश्मनी की तरफ जाना चाहिए था। इस मैच के अंत से ऐसा लग रहा है कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच दोबारा मैच देखने को मिल सकता है।

