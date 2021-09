WWE Extreme Rules: 5 सुपरस्टार्स जिन्हें शायद पीपीवी में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा 

WWE Extreme Rules पीपीवी धीरे-धीरे काफी नजदीक आता जा रहा है और इस पीपीवी का आयोजन 26 सिंतबर (भारत में 27 सिंतबर) को होने जा रहा है। इस पीपीवी के लिए अभी तक कुछ ही मैचों की घोषणा हुई है लेकिन WWE द्वारा हाल ही में किये गए बुकिंग से यह आईडिया लग चुका है कि इस पीपीवी में कौन-कौन से मैच बुक किये जा सकते हैं।

बता दें, Extreme Rules में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का मुकाबला डीमन फिन बैलर (Finn Balor) से होने जा रहा है। वहीं, Raw विमेंस चैंपियन शार्लेट vs एलेक्सा ब्लिस, यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट vs शेमस और SmackDown विमेंस चैंपियन बैकी लिंच vs बियांका ब्लेयर जैसे मैच को भी पीपीवी के लिए बुक किया जा चुका है। हालांकि, कई ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्हें Extreme Rules में शायद मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा और इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं।

5- WWE सुपरस्टार ऐज

WWE SmackDown के पिछले हफ्ते के एपिसोड के दौरान ऐज और सैथ रॉलिंस का मैच देखने को मिला था। इस मैच के अंत में सैथ रॉलिंस ने ऐज का बुरा हाल कर दिया था और इस दौरान रॉलिंस ने ऐज के गर्दन पर कई बार सुपरकिक भी दे दी थी और अंत में कर्ब स्टॉम्प देने के बाद रॉलिंस, ऐज को हराने में कामयाब रहे थे। रॉलिंस द्वारा किये गए इस खतरनाक हमले की वजह से ऐज की हालत काफी खराब हो गई थी और उन्हें एंबुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था।

ऐसा लग रहा है कि SmackDown में हुए खतरनाक हमले की वजह से ऐज कुछ वक्त के लिए WWE प्रोग्रामिंग से बाहर चुके हैं। हालांकि, ऐज को रॉलिंस से अपना बदला लेना बाकी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी स्क्रीन पर वापसी होते हुए देखने के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यही कारण है कि ऐज इस साल Extreme Rules पीपीवी को मिस कर सकते हैं।

1 / 4 NEXT

Edited by Subham Pal