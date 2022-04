WWE WrestleMania में बड़े चैंपियनशिप मैच के चौंकाने वाले अंत के बाद ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

WWE WrestleMania 38 में कंपनी के कई बड़े टाइटल्स डिफेंड किए जाने थे, इन्हीं में से एक स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस टाइटल भी रहा। जिसमें शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) को रोंडा राउजी (Ronda Rousey) के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप बेल्ट का बचाव करना था।

शार्लेट और राउजी, दोनों बेहतरीन रेसलर्स हैं इसलिए फैंस को भी उनके मैच में धमाकेदार एक्शन देखे जाने की उम्मीद थी। उनका मैच काफी हद तक अच्छा था, लेकिन इसका अंत बेहद अजीब रहा। मैच के दौरान राउजी द्वारा लगी किक के प्रभाव से शार्लेट, रेफरी से जा टकराईं।

इसलिए जब राउजी ने आर्मबार लगाया तो द क्वीन ने टैप आउट भी कर दिया था, लेकिन मैच का ऑफिशियल रिजल्ट देने के लिए उस समय रिंग में रेफरी मौजूद नहीं था। वहीं रेफरी के दोबारा होश में आने के बाद शार्लेट ने मौके का फायदा उठाकर अपने टाइटल को रिटेन किया। यहां जानिए इस धमाकेदार मुकाबले को फैंस ने किस तरह का रिएक्शन दिया है।

WWE SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच को देख गुस्साए फैंस

Tomas @Tomasxlong @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey Yea worst moment of the night seriously Ronda loses to a big boot @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey Yea worst moment of the night seriously Ronda loses to a big boot

"इवेंट का सबसे खराब मोमेंट वो रहा जब रोंडा राउजी को बिग बूट लगने के बाद हार मिली।"

CjB @CjB26315205 @WWE @MsCharlotteWWE

Match was trash and the ending was like an episode of smackdown and a total waste of mania hype @RondaRousey Only good thing about that match was Charlotte's tit hanging out a couple of times...Match was trash and the ending was like an episode of smackdown and a total waste of mania hype @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey Only good thing about that match was Charlotte's tit hanging out a couple of times...Match was trash and the ending was like an episode of smackdown and a total waste of mania hype

"मैच की सबसे अच्छी बात ये रही कि शार्लेट की ओर से कई बार बहुत करीबी किक आउट देखने को मिला। असल में मैच बहुत खराब रहा, जिसका अंत ऐसा था जैसे कोई रेगुलर SmackDown एपिसोड चल रहा हो। WrestleMania के इस मैच को जितना हाइप किया गया, ये उतना ही खराब रहा।"

eric snaer @ericlsnaer @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey I'm so tired of charlotte as the person carrying a championship or should I say handed. I'd like to see some other woman on the roster have a long reign as champion @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey I'm so tired of charlotte as the person carrying a championship or should I say handed. I'd like to see some other woman on the roster have a long reign as champion

"मैं शार्लेट फ्लेयर को चैंपियन के रूप में देखते-देखते तंग आ चुका हूं या फिर यूं कहें कि उन्हें चैंपियनशिप को फ्री में दिया गया है। मुझे रोस्टर में कोई अन्य सुपरस्टार नजर नहीं आती, जिसे इतना लंबा टाइटल रन दिया गया हो।"

K_BAR @KBARRetribution @WWEonFOX @MsCharlotteWWE WWE OFFICIALS BETTER SORT give ronda rousey a rematch @WWEonFOX @MsCharlotteWWE WWE OFFICIALS BETTER SORT give ronda rousey a rematch

"बेहतर होगा कि WWE के ऑफिशियल्स जल्द से जल्द रोंडा राउजी को रिमैच दें।"

Nnobu Chukwuebuka @NnobuC @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey The end was just predictable the moment the referee went down, I guess they both would go at it again. @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey The end was just predictable the moment the referee went down, I guess they both would go at it again.

"मैच का परिणाम तभी सामने आ गया था जब रेफरी की शार्लेट से टक्कर हुई। मुझे लगता है कि दोनों जल्द ही दोबारा आमने-सामने होंगी।"

Mai 🇦🇷 @Maicule @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey WTF just happened Ronda have done everything and she should've walk out with the title, this is totally unfair @WWE @MsCharlotteWWE @RondaRousey WTF just happened Ronda have done everything and she should've walk out with the title, this is totally unfair

"रोंडा राउजी इस चैंपियनशिप जीत की हकदार थीं, लेकिन उन्हें हार के लिए बुक करना उनके साथ नाइंसाफी है।"

"शार्लेट ने टैप आउट कर दिया था, रोंडा राउजी इस मैच की असली विनर रहीं।"

"मैं सच कहूं तो बैकी लिंच vs बियांका ब्लेयर मैच अच्छा था। शार्लेट फ्लेयर vs रोंडा राउजी ठीक मैच रहा, लेकिन बैकी vs ब्लेयर बेहतर रहा।"

Edited by Neeraj sharma