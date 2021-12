"WrestleMania में सीएम पंक और जॉन सीना से मैच लड़ना चाहता हूं"- WWE दिग्गज का बड़ा बयान

पूर्व WWE चैंपियन अल्बर्टो डेल रियो (Alberto Del Rio) अब अपने ऊपर लगे कानूनी आरोपों से मुक्त हो चुके हैं और अब प्रो रेसलिंग रिंग में वापसी का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने अब एक अनोखी इच्छा जताते हुए कहा है कि वो रेसलमेनिया (WrestleMania) में सीएम पंक (CM Punk) और जॉन सीना (John Cena) के साथ AEW और WWE चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच लड़ना चाहते हैं।

डेल रियो ने हाल ही में Sportskeeda को दिए इंटरव्यू में कहा,

"मैं जानता हूं कि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छा जताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि सीएम पंक, जॉन सीना और अल्बर्टो डेल रियो के बीच WrestleMania में AEW और WWE चैंपियनशिप के यूनिफिकेशन के लिए मैच हो।"

WWE में 2011 में हुई थी सीएम पंक, जॉन सीना और डेल रियो की फ्यूड

आपको याद दिला दें कि SummerSlam 2011 में सीएम पंक पर Money in the Bank ब्रीफ़केस को कैशइन कर अल्बर्टो डेल रियो नए WWE चैंपियन बने थे। मगर उसके करीब एक महीने बाद Night of Champions में जॉन सीना उन्हें हराकर नए चैंपियन बनने में सफल रहे।

उस साल Hell in a Cell पीपीवी के लिए तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त फ्यूड शुरू हुई। पीपीवी के Hell in a Cell मैच में पंक vs डेल रियो vs सीना मैच हुआ, जिसमें WWE चैंपियनशिप बेल्ट दांव पर लगी हुई थी। मैच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और अंत में मेक्सिकन सुपरस्टार दोबारा चैंपियन बने।

एक तरफ सीएम पंक ने साल 2014 में WWE छोड़ दी थी, लेकिन उसके करीब 7 साल बाद उन्होंने AEW में अपना प्रो रेसलिंग रिटर्न किया। वहीं जॉन सीना ने अपना आखिरी मैच SummerSlam 2021 में लड़ा, जिसमें उन्होंने रोमन रेंस को WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज किया।

SummerSlam के उस मैच में रेंस विजयी रहे। वहीं अल्बर्टो डेल रियो साल 2016 में WWE छोड़ने के बाद कंपनी में नजर नहीं आए हैं और उसके बाद वो Impact Wrestling और WPCW समेत कई अन्य छोटे प्रोमोशंस में काम कर चुके हैं और आखिरी बार 2019 में प्रो रेसलिंग रिंग में कदम रखा था।

