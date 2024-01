WWE WrestleMania 40 में होना चाहिए Roman Reigns का ट्रिपल थ्रेट चैंपियनशिप मैच, दिग्गज ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Roman Reigns: WWE Raw Day 1 में द रॉक (The Rock) की वापसी के कारण रेसलमेनिया (WrestleMania 40) के प्लान्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच कोडी रोड्स (Cody Rhodes) रॉयल रंबल (Royal Rumble) मैच में एंट्री लेने की घोषणा कर चुके हैं। अब WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी (Booker T) ने मेनिया में रोमन रेंस (Roman Reigns) के ट्रिपल थ्रेट मैच की संभावनाओं पर चर्चा की है।

द रॉक की वापसी के कारण कोडी रोड्स को रोमन रेंस के खिलाफ मैच मिलने की संभावनाएं कम हो गई हैं। इस कारण काफी लोग मानने लगे हैं कि मेनिया में 2 कज़िन ब्रदर्स की आइकॉनिक भिड़ंत होने वाली है।

Hall of Fame पॉडकास्ट पर हाल ही में दिग्गज रेसलर बुकर टी से WrestleMania 40 में रोमन रेंस vs द रॉक vs कोडी रोड्स मैच होने की उम्मीद और उसमें द अमेरिकन नाईटमेयर की जीत की संभावनाओं पर बात की। उन्होंने कहा:

"इस तरह का प्लान मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह के मैच के पक्ष में हूं।"

खैर WrestleMania 40 से पहले रोमन रेंस को एक बेहद कठिन चुनौती से पार पाना होगा। SmackDown: New Year's Revolution में ब्लू ब्रांड के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने ऐलान किया था कि अब रोमन रेंस को Royal Rumble में रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट के खिलाफ फैटल-4-वे मैच में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना होगा।

क्या WWE WrestleMania 40 में Roman Reigns को 2 मैच लड़ने चाहिए?

Taking You to School पॉडकास्ट पर हाल ही में रेसलिंग दिग्गज टॉम प्रिचार्ड ने WrestleMania 40 में Roman Reigns के द रॉक और कोडी रोड्स के खिलाफ 2 अलग-अलग मैचों की संभावना पर चर्चा की। प्रिचार्ड ने इस तरह के प्लान पर आपत्ति जताई और कहा कि मेनिया में रेंस का एक ही मैच बुक करना सही फैसला रहेगा।

उन्होंने कहा:

"मुझे लगता है कि WrestleMania में रोमन रेंस का एक ही मैच बुक किया जाना चाहिए। ये किसी Super Bowl टूर्नामेंट की तरह है, जहां आप लगातार 2 मैच नहीं खेल सकते।"

खैर फिलहाल Royal Rumble 2024 की स्टोरीलाइंस दिलचस्प बनी हुई हैं और यहां से WrestleMania 40 की स्टोरीलाइंस काफी हद तक सामने आने लगेंगी। फैंस जरूर देखना चाहेंगे कि आखिरकार इस साल मेनिया में उनका सामना किससे होता है।