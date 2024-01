WWE ने Royal Rumble 2024 के लिए Roman Reigns के मैच का किया ऐलान 

WWE: इस हफ्ते स्मैकडाउन न्यू ईयर रेवोल्यूशन (SmackDown New Year's Revolution) के जरिए रोमन रेंस (Roman Reigns) को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपने अगले चैलेंजर्स मिल गए हैं। रॉयल रंबल (Royal Rumble 2024) में रोमन अपने टाइटल को एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन सुपरस्टार्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।

SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन vs एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। मैच के विजेता को रोमन रेंस के खिलाफ उनकी चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला था। हालांकि, मुकाबले के अंत में रेंस ने अपने भाइयों के साथ मिलकर जबरदस्त तबाही मचा दी और इन तीनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद नो कॉन्टेस्ट के जरिए मुकाबला समाप्त हुआ।

रेंस ने नाइट, स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया। इसके साथ ही ट्राइबल चीफ ने इन तीनों स्टार्स पर अपना ट्रेडमार्क सुपरमैन पंच, स्पीयर और पावरबॉम्ब भी लगाया। एक तरफ रेंस इस अटैक के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ SmackDown के जनरल मैनेजर ने चौंकाने वाला ऐलान करके हेमन के होश उड़ा दिए।

निक एल्डिस ने ऐलान किया कि Royal Rumble 2024 में रोमन रेंस vs रैंडी ऑर्टन vs एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फैटल 4वे मैच देखने को मिलेगा।

आपको बता दें कि इन तीनों सुपरस्टार्स में से रेंस ने अपने मौजूदा टाइटल रन में सिर्फ एलए नाइट को ही सिंगल्स मैच में हराया हुआ है। एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ उनका सिंगल्स मैच चैंपियनशिप के लिए नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर रेंस के सामने बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है और देखना होगा कि वो इससे कैसे निपटने में कामयाब होते हैं।

WWE में आखिरी बार कब Roman Reigns ने एक से ज्यादा सुपरस्टार्स के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को किया था डिफेंड?

रोमन रेंस ने वैसे तो ज्यादातर मौकों पर सिंगल्स मैच में ही अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। आखिरी बार रेंस ने मल्टी मैन मैच में अपनी चैंपियनशिप साल 2021 में डिफेंड किया था। WrestleMania 37 में रोमन रेंस vs ऐज vs डेनियल ब्रायन के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया था।

इस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंत में रेंस ने एक साथ ऐज और ब्रायन को पिन करते हुए सफलतापूर्वक चैंपियनशिप को रिटेन किया था। इसके अलावा यह पहला मौका होगा जब लाइव टीवी पर रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एक से ज्यादा सुपरस्टार्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।