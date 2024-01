WWE SmackDown में Roman Reigns ने मचाई भयंकर तबाही, एकसाथ तीन Superstars की हालत सुपरमैन पंच, स्पीयर और पावरबॉम्ब से की खराब

WWE: WWE SmackDown: New Year's Revolution के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) vs एजे स्टाइल्स (AJ Styles) vs एलए नाइट (LA Knight) ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, जिसके विजेता को रॉयल रंबल (Royal Rumble 2024) में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मिलने वाला था, लेकिन ये मुकाबला नो-कॉन्टेस्ट करार दिया गया है।

तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, वहीं अंतिम समय में रोमन रेंस और अन्य द ब्लडलाइन मेंबर्स ने एंट्री ली। सोलो सिकोआ ने एलए नाइट पर हमला करते हुए उन्हें रिंग से बाहर धकेल दिया। दूसरी ओर रोमन रेंस और जिमी उसो ने रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स को धराशाई करने का प्रयास किया।

सिकोआ ने स्टील स्टेप्स से द वाइपर हमला किया और इस बीच ट्राइबल चीफ ने मेगास्टार को सुपरमैन पंच और उसके बाद स्पीयर लगाया। रोमन रेंस ने एजे स्टाइल्स को जबरदस्त पावरबॉम्ब लगाया और कुछ देर बाद ऑर्टन को जोरदार अंदाज में स्पीयर भी लगाया। द ब्लडलाइन मेंबर्स ने अपने तीनों दुश्मनों को पीट-पीटकर धराशाई कर दिया था।

WWE में Roman Reigns की WWE में मुश्किलें बढ़ रही हैं

Roman Reigns की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। एक तरफ Royal Rumble 2024 में उन्हें रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना होगा। वहीं दूसरी ओर दिग्गज रेसलर द रॉक भी उन्हें चुनौती दे चुके हैं। आपको याद दिला दें कि Raw Day 1 में द रॉक ने वापसी करते हुए बताया था कि वो द हेड ऑफ द टेबल को चुनौती देना चाहते हैं।

द पीपल्स चैंपियन द्वारा मिली इस चुनौती के संबंध में पॉल हेमन ने इस हफ्ते SmackDown में जवाब दिया। हेमन ने द रॉक को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो भी अन्य सभी रेसलर्स की तरह हैं और शॉर्टकट लेकर ट्राइबल चीफ को चैलेंज करना चाहते हैं।

अभी तक हालांकि द रॉक के अगले अपीयरेंस को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि वो Royal Rumble 2024 में धमाल मचा सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट में द रॉक vs रोमन रेंस मैच की नींव रखी जा सकती है।