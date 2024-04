WWE में 2024 में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सभी दिग्गजों की लिस्ट और उन्हें किसने यह सम्मान दिया? 

WWE: WWE हर साल हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) सेरेमनी का आयोजन करके रेसलिंग जगत की बड़ी हस्तियों को सम्मान देती है। WWE ने हाल ही में Hall of Fame 2024 इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में पॉल हेमन (Paul Heyman), मुहम्मद अली (Muhammad Ali) जैसे दिग्गजों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वहीं, रोमन रेंस (Roman Reigns), द रॉक (The Rock) जैसे बड़े सुपरस्टार्स को दिग्गजों को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने का मौका मिला।

बता दें, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन ने अपने वाइजमैन पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया। इस दौरान रेंस ने हेमन की जमकर तारीफ की। वहीं, पॉल ने अपनी स्पीच के दौरान ट्राइबल चीफ के अलावा अपने पूर्व क्लाइंट सीएम पंक, ब्रॉक लैसनर का भी जिक्र किया। इसके साथ ही WWE दिग्गज ने यह भी कहा कि यह अभी उनके लिए केवल शुरूआत है।

वहीं, बुल नकानो को अलुंड्रा ब्लेज ने हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया। इसके अलावा थंडरबोल्ट पैटरसन को स्कॉट स्पीयर्स और न्यू डे द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। WWE दिग्गज द रॉक अपनी दादी लिया मेविया को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करते हुए दिखाई दिए। दो बार के WWE टैग टीम चैंपियन यूएस एक्सप्रेस को बो डैलस & मिका रोटूंडा द्वारा यह सम्मान दिया गया।

इस दौरान बो ने क्राउड को अपने भाई और दिवंगत सुपरस्टार ब्रे वायट को एक्नॉलेज करने के लिए भी कहा। WWE ने द अंडरटेकर को लैजेंडरी बॉक्सर मुहम्मद अली को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का मौका दिया।

WWE दिग्गज द ग्रेट खली भी हॉल ऑफ फेम में जगह बना चुके हैं

द ग्रेट खली को WWE से रिटायर हुए करीब एक दशक बीत चुका है। उन्होंने साल 2006 में SmackDown के एक एपिसोड के दौरान WWE में अपना डेब्यू किया था। डेब्यू के बाद पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने काफी समय तक जायंट के रूप में अपना दबदबा बनाए रखा था।

देखा जाए तो खली ने WWE को भारत में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। WWE ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारतीय सुपरस्टार को साल 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल करते हुए सम्मान दिया था।