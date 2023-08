WWE दिग्गज ने John Cena के रैपर वाले गिमिक को लेकर दिया बयान, The Rock के साथ ऐतिहासिक राइवलरी पर भी रखी अपनी बात 

WWE: द रॉक (The Rock) WWE इतिहास के सबसे महान टॉकर्स में से एक हो सकते हैं। 2011 से 2013 के बीच, द रॉक और जॉन सीना (John Cena) के बीच एक लंबी प्रतिद्वंद्विता रही, जो बाद में रॉक के WWE चैंपियनशिप जीतने के साथ समाप्त हुई। बुकर टी का मानना है कि सेनेशन लीडर की रोस्ट श्रेष्ठ थी।

आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए, दोनों सुपरस्टार्स ने 2012 में शो ऑफ शो में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें सीना ने द ग्रेट वन के बारे में रैपिंग की। उस समय सीना का गिमिक सभी को पसंद आया था। एक अलग ही अंदाज में वो नज़र आए थे। The Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore पर बुकर टी ने इस बारे में कहा,

जब आप जानते हैं कि लड़ाई की बारी आई तो सीना ने द रॉक को धराशाई कर दिया।। सीना बहुत ही अच्छे थे। उन्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। वह एक गीतकार थे, वह सचमुच अविश्वसनीय थे।

इसके अलावा बुकर टी ने बीईटी के संगीत वीडियो शो, "106 एंड पार्क" के दौरान जॉन सीना को रैप करते हुए देखने को भी याद किया।

मैंने उन्हें BET पर देखा, मैं उनके साथ BET पर था। बंदूक के इस बेटे ने फ्रीस्टाइल किया। सचमुच, सबके सामने। दिन के अंत तक, मैं ऐसा था, 'बहुत खूब।'

WWE WrestleMania 39 में जॉन सीना को मिली थी करारी हार

जॉन सीना अब हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। हालांकि समय मिलने पर वो WWE रिंग में आते रहते हैं। अंतिम बार WrestleMania 39 में वो एक्शन में दिखाई दिए थे। ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका यूएस टाइटल के लिए मुकाबला हुआ था। सीना को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि फैंस को दोनों के बीच हुआ मुकाबला पसंद नहीं आया था।

Money in the Bank 2023 में सीना नें एंट्री की थी। किसी को नहींं पता था कि शो में सीना आने वाले हैं। उन्हें देखकर फैंस भी चौंक गए थे। शानदार प्रोमो उन्होंने दिया था। उनके सैगमेंट में ग्रेसन वॉलर ने दखलअंदाजी की थी। उन्होंने अंत में वॉलर को अपना फिनिशिंग मूव दिया था।