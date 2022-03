"WWE WrestleMania अगर भारत में होता है, तो दिल्ली में होना चाहिए" - भारतीय दिग्गज The Great Khali का बड़ा बयान

WWE Hall of Famer द ग्रेट खली (The Great Khali) ने हाल ही में WWE Now India को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस बीच द ग्रेट खली ने कहा कि अगर भारत में रेसलमेनिया (WrestleMania) का आयोजन होता है, तो दिल्ली में ही साल का सबसे बड़ा इवेंट होना चाहिए।

द ग्रेट खली से जो इंटरव्यू हुआ उसमें फैंस द्वारा कई सवाल पूछे गए और द ग्रेट खली ने शानदार तरीके से जवाब भी दिए। ऐसा ही एक सवाल फैन ने भारत में WrestleMania को लेकर पूछा था, जिसके जवाब में द ग्रेट खली ने कहा,

"मेरे हिसाब से अगर WrestleMania का आयोजन भारत में होता है, तो दिल्ली को इसे होस्ट करना चाहिए। दिल्ली एक सेंटर है और इसके अलावा ज्यादातर रेसलर नॉर्थ के ही हैं। यह सबसे ज्यादा बेस्ट रह सकता है।"

WWE Hall of Famer द ग्रेट खली ने रोमन रेंस को लेकर भी दिया बड़ा बयान

इसी इंटरव्यू में द ग्रेट खली से पूछा गया था कि अगर WrestleMania में उनका और रोमन रेंस का मैच होता है, तो किसकी जीत होगी? इसका मजेदार जवाब देते हुए द ग्रेट खली ने कहा,

" जीत द ग्रेट खली की ही होगी। अगर मैं द अंडरटेकर को हरा सकता हूं, तो रोमन रेंस किस खेत की मूली है।"

भले ही अपने और रोमन रेंस के संभावित मैच के विजेता के रूप में द ग्रेट खली ने खुद को चुना। हालांकि रेंस के टाइटल रन के बारे में पूछे जाने पर द ग्रेट खली ने साफ किया कि अभी उनका रन खत्म नहीं होने वाला है औैर WrestleMania में रोमन रेंस की ही जीत होगी।

द ग्रेट खली ने WWE में रहते हुए काफी नाम कमाया और वो वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब भी हुए। इस बीच केन, द अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, बतिस्ता जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स के खिलाफ उनके मैच भी हुए। द ग्रेट खली को पिछले साल WWE ने सबसे बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें Hall of Fame में शामिल किया।

रोमन रेंस की बात की जाए, तो इस समय उनका ध्यान पूरी तरह से ब्रॉक लैसनर के ऊपर है। WrestleMania 38 में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच विनर टेक्स ऑल चैंपियनशिप मैच होने वाला है। दोनों सुपरस्टार्स के बीच पिछले साल स्टोरीलाइन की शुरुआत हुई थी और इस दुश्मनी का आखिरी मुकाबला मेनिया में होने वाला है।

Edited by मयंक मेहता