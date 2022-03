"Undertaker को हरा सकता हूं तो Roman Reigns किस खेत की मूली है"-भारतीय WWE दिग्गज The Great Khali का धमाकेदार बयान

WWE WrestleMania 38 में रोमन रेंस (Roman Reigns) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के बीच धमाकेदार टाइटल vs टाइटल मैच होगा। इस मैच का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई दिग्गज इस मैच को लेकर बयान दे चुके हैं। खासतौर पर रोमन रेंस को लेकर सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब भारतीय WWE दिग्गज द ग्रेट खली (The Great Khali) ने बड़ा बयान दे दिया है। WWE Now India को द ग्रेट खली ने अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में खली ने जो बात कही वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे।

भारतीय WWE दिग्गज द ग्रेट खली की खास प्रतिक्रिया सामने आई

आप सभी को पता है कि द ग्रेट खली ने भारत का तिरंगा WWE रिंग में लहराया। अंडरटेकर जैसे दिग्गज को उन्होंने WWE रिंग में मात दी। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने सभी का दिल जीता। इस वजह से ही उन्हें पिछले साल WWE ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। खली अब WWE रिंग में नजर नहीं आते हैं लेकिन वो अपने कमेंट्स सोशल मीडिया के जरिए देेते रहते हैं

WWE Now India को दिए गए इंटरव्यू में खली से एक खास सवाल पूछा गया था। खली ने इस सवाल का काफी मजेदार जवाब भी दिया।

सवाल: अगर आपके और रोमन रेंस के बीच WrestleMania में मैच हो तो कौन जीतेगा?

द ग्रेट खली का जवाब: मैं जीतूंगा द ग्रेट खली, आप समझ सकते हैं कि अगर में अंडरटेकर को हरा सकता हूं तो रोमन रेंस किस खेत की मूली है।

द ग्रेट खली का ये जवाब सुनकर जरूर आप भी हैरान रह गए होंगे। वैसे भारतीय फैंस इस जवाब से जरूर सहमत होंगे। भारतीय फैंस जरूर चाहेंगे कि फ्यूचर में द ग्रेट खली और रोमन रेंस के बीच मैच हो। आप सभी को पता है कि रोमन रेंस अब WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। मौजूदा रोस्टर के अलावा लगभग सभी दिग्गज उनके साथ रिंग शेयर करना चाहते हैं। फैंस उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर खली और रोमन रेंस की बीच जबरदस्त मैच हो। अगर बिजनेस के लिहाज से भी देखा जाए तो ये मैच काफी जबरदस्त होगा। WWE को काफी फायदा इस मैच से होगा।

