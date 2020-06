ब्रॉक लैसनर और गोल्डबर्ग को बार-बार तंग करने वाले रेसलर के प्रदर्शन से काफी खुश है WWE

No smiles... bro.@SuperKingofBros and Timothy Thatcher are absolutely 𝐒𝐋𝐔𝐆𝐆𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐓 𝐎𝐔𝐓 in this #FightPit! #WWENXT pic.twitter.com/qLKSat5xRI