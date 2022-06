WWE Hell in a Cell 2022: 5 बड़ी कहानियां जो हैल इन ए सैल इवेंट से सामने आईं 

WWE Hell in a Cell 2022 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) की शुरुआत Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) vs बैकी लिंच (Becky Lynch) vs असुका (Asuka) के ट्रिपल थ्रेट मैच के जरिए हुई। वहीं, इस इवेंट का अंत सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) vs कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के हैल इन ए सैल मैच के जरिए हुआ।

इस इवेंट में कुछ खतरनाक मैच देखने को मिले थे और इस वजह से शो के दौरान कुछ सुपरस्टार्स की हालत काफी खराब हो गई थी। बता दें, इस इवेंट में केवल Raw विमेंस चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप डिफेंड की गई थी। इन सब चीज़ों के अलावा भी इस शो में काफी कुछ देखने को मिला था। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी कहानियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Hell in a Cell 2022 से सामने आईं।

5- WWE Hell in a Cell 2022 में मैडकैप मॉस ने हैप्पी कॉर्बिन से लिया बदला

WWE Hell in a Cell 2022 में मैडकैप मॉस ने सिंगल्स मैच में हैप्पी कॉर्बिन का सामना करते हुए उन्हें हराया। यही नहीं, मैडकैप मॉस ने मैच के बाद हैप्पी कॉर्बिन से उन्हें कुछ हफ्ते पहले SmackDown में चोटिल करने का बदला भी लिया। बता दें, कुछ हफ्ते पहले ब्लू ब्रांड में कॉर्बिन द्वारा किये हमले की वजह से मॉस को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा था।

Hell in a Cell इवेंट में हुए मैच के बाद मैडकैप मॉस ने हैप्पी कॉर्बिन पर खतरनाक हमला कर दिया और इस वजह से कॉर्बिन को भी स्ट्रेचर पर बैकस्टेज ले जाना पड़ा। बता दें, मॉस ने कॉर्बिन के गले में चेयर फंसाने के बाद उसपर स्टील स्टेप्स से हमला किया था और कॉर्बिन ने भी कुछ हफ्ते पहले मॉस पर कुछ इस तरह ही हमला किया था।

4- जजमेंट डे ने फैक्शन के रूप में पहली जीत दर्ज की

WWE Hell in a Cell 2022 में जजमेंट डे फैक्शन ने टैग टीम मैच में एजे स्टाइल्स, फिन बैलर और लिव मॉर्गन का सामना किया। इस मैच के दौरान दोनों टीम्स ने एक-दूसरे को जबरदस्त फाइट दी और अंत में ऐसा लगा कि फिन बैलर इस मैच में अपनी टीम को जीत दिला देंगे। हालांकि, रिया रिप्ली ने मैच में दखल देते हुए फिन का ध्यान भटका दिया।

इसके बाद लिव मॉर्गन ने वहां आकर रिया रिप्ली पर हमला कर दिया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बता दें, इसके बाद ऐज ने फिन बैलर के मूव से बचने के बाद उन्हें स्पीयर देते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी। यह ऐज, रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट की जजमेंट डे फैक्शन के रूप में पहली जीत है।

3- बियांका ब्लेयर ने चतुराई से रिटेन किया अपना टाइटल

WWE Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर ने Hell in a Cell में ट्रिपल थ्रेट मैच में बैकी लिंच & असुका का सामना किया। देखा जाए तो इस मैच में बियांका के लिए अपना टाइटल डिफेंड करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इस मैच में इन तीनों ही सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे को जमकर फाइट दी थी और तीनों ही सुपरस्टार्स यह मैच जीतने की दावेदारी पेश कर रही थीं।

हालांकि, अंत में बैकी लिंच ने असुका को मैनहैंडल स्लैम देते हुए धराशाई कर दिया था। इसके बाद बियांका ब्लेयर ने मौके का फायदा उठाते हुए बैकी को रिंग के बाहर करके असुका को पिन करते हुए अपना टाइटल रिटेन किया था। चूंकि, बैकी लिंच इस मैच में पिन नहीं हुई थीं इसलिए वो Raw विमेंस चैंपियनशिप पिक्चर में बनी रह सकती हैं।

2- WWE सुपरस्टार सेड्रिक एलेक्जेंडर ने लिया बेबीफेस टर्न

WWE Hell in a Cell में हुए बॉबी लैश्ले के खिलाफ मैच से पहले MVP ने सेड्रिक एलेक्जेंडर को अपनी टीम का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया था और इस चीज़ का MVP को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इस घटना के बाद सेड्रिक मैच में दखल देते हुए दिखाई दिए थे और इसका फायदा उठाकर बॉबी लैश्ले ने मैच जीत लिया था।

इस चीज़ के जरिए सेड्रिक एलेक्जेंडर ने बेबीफेस टर्न ले लिया है। हालांकि, इस मैच के बाद सेड्रिक एलेक्जेंडर ने बैकस्टेज सैगमेंट में बॉबी लैश्ले को साफ-साफ कह दिया था कि उन्होंने खुद के लिए मैच में दखल दिया था। चूंकि, सेड्रिक बेबीफेस टर्न ले चुके हैं, यह देखना रोचक होगा कि उन्हें अब WWE में किस तरह की बुकिंग मिलने वाली है।

1- कोडी रोड्स ने चोटिल होने के बावजूद भी लड़ा मैच

WWE Raw में पिछले हफ्ते सैथ रॉलिंस के साथ हुए झड़प के दौरान कोडी रोड्स चोटिल हो गए थे। देखा जाए तो कोडी की चोट काफी गंभीर थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस इवेंट में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ने का फैसला किया। यह चीज़ दर्शाती है कि कोडी को अपने फैंस की कितनी परवाह है।

हालांकि, कोडी रोड्स ने Hell in a Cell 2022 में केवल मैच ही नहीं लड़ा बल्कि उन्होंने इस मैच को धमाकेदार बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। अंत में, कोडी रोड्स यह मैच जीतने में कामयाब रहे थे और मैच के बाद से ही कोडी की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। उम्मीद है कि कोडी उन्हें हुई इंजरी से जल्द ही उबरने में कामयाब रहेंगे।

