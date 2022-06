WWE Hell in a Cell मैच के नियम और जीतने के तरीकों की जानकारी

WWE में कई प्रकार के मैच देखने को मिलते हैं और उनमें से एक है हैल इन ए सैल (Hell ina Cell) मैच। Hell in a Cell मैच की शुरूआत 1997 में हुई थी और सबसे पहले यह मैच अंडरटेकर (The Undertaker) और शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) के बीच बैड बल्ड (Badd Blood) पीपीवी में देखने को मिला था।

साल 2009 के बाद से ही इस प्रकार के मैच Hell in a Cell प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलते हैं। हालांकि आखिरी बार WWE में Hell in a Cell मैच Crown Jewel इवेंट में ऐज और सैथ रॉलिंस के बीच हुआ था। आपको बता दें कि प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान कुछ मुकाबले ही Hell in a Cell के अंदर होते हैं।

इस साल भी सैथ रॉलिंस इस खतरनाक मैच का हिस्सा होने वाले हैं और उनका मुकाबला कोडी रोड्स के खिलाफ होने वाला है। WWE दिग्गज द अंडरटेकर ने सबसे ज्यादा 14 बार Hell in a Cell मैच में हिस्सा लिया है।

WWE Hell in a Cell का मतलब

फैंस को बता दें कि Hell in a Cell मैच में केज की ऊंचाई 20 फुट होती है और इस मैच में शामिल सुपरस्टार्स के पास इससे बाहर जाने का कोई मौका नहीं होता, उन्हें केज के अंदर रहते हुए ही लड़ना होता है।

Hell in a Cell मैच के नियम

इस प्रकार के मैच में सुपरस्टार्स डिसक्वालीफाई या फिर काउंट आउंट नहीं हो सकते। इसके अलावा ना ही उनके पास बचने या फिर भागने का कोई मौका होता है। इस मैच में सब कुछ लीगल होता है और सुपरस्टार्स मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

Hell in a Cell मैच जीतने के तरीके

Hell in a Cell मैच को जीतने के लिए सुपरस्टार को अपने प्रतिद्वंदी को रिंग के अंदर पिन करके या फिर उन्हें टैपआउट कराके ही जीत सकते हैं। सुपरस्टार इस प्रकार के मैच में काउंट-आउट नहीं हो सकता है और अगर मैच में कोई शर्त नहीं जोड़ी गई हो तो इस मुकाबले का अंत रिंग के अंदर ही होता है।

आपको बता दें कि Hell in a Cell मैच काफी खतरनाक होते हैं और इस प्रकार के मैचों में चोटिल होने के भी चांस काफी बढ़ जाते हैं। Hell in a Cell मैच का सबसे यादगार पल साल 1998 में हुए किंग ऑफ दि रिंग के दौरान हुआ था, जब अंडरटेकर ने मैनकाइंड को केज के ऊपर से चोकस्लैम दिया और वो रिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरे थे।

