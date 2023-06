WWE इतिहास के 17 Superstars जिनपर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है: Roman Reigns, Brock Lesnar और John Cena जैसे दिग्गजों का नाम शामिल

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) मैचों का आयोजन बहुत समय से हो रहा है। कई सारे रेसलर्स ने इस ब्रीफकेस पर कब्जा किया है और बाद में इसे कैश-इन करके नए चैंपियन बने हैं। अभी तक 17 स्टार्स पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि किन स्टार्स पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है।

WWE में किन-किन सुपरस्टार्स पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है?

- जॉन सीना: 3 बार

जॉन सीना पर ऐज ने New Year's Revolution 2006 इवेंट पर Money in the Bank कैश-इन करते हुए WWE चैंपियनशिप जीती थी। रॉब वैन डैम ने ECW One Night Stand 2006 में जॉन सीना पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नए चैंपियन बन गए। सीना पर तीसरा कैश-इन डेमियन सैंडो ने 28 अक्टूबर 2013 को Raw में किया था। हालांकि, सीना ने अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

- सैथ रॉलिंस: 3 बार

सैथ रॉलिंस पर Money in the Bank 2016 में डीन एम्ब्रोज़ ने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। Extreme Rules 2019 में ब्रॉक लैसनर ने सैथ पर ब्रीफकेस कैश-इन किया और नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। पिछले साल ऑस्टिन थ्योरी ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सैथ रॉलिंस पर कैश-इन किया। हालांकि, वो चैंपियन नहीं बन पाए और सैथ की जीत हुई।

- रोमन रेंस: 2 बार

रोमन रैंस पर दो रेसलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है। Survivor Series 2015 में शेमस ने अपना ब्रीफकेस दांव पर लगाते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। रेंस पर दूसरी बार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने Hell in a Cell 2018 इवेंट में Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन किया। ब्रॉक लाइनर की इंटरफेरेंस के कारण यह मैच नो कांटेस्ट में खत्म हुआ।

- सीएम पंक: 2 बार

सीएम पंक पर SummerSlam 2011 में अल्बर्टो डेल रियो ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और WWE चैंपियन बन गए। पंक पर दूसरी बार जॉन सीना ने ब्रीफकेस दांव पर लगाया और इस WWE टाइटल मैच में बिग शो ने आकर सीना पर हमला किया। पंक की DQ से हार हुई लेकिन वो चैंपियन बने रहे।

- अल्बर्टो डेल रियो: 1 बार

8 अप्रैल 2013 को Raw में डॉल्फ ज़िगलर ने अल्बर्टो डेल रियो पर MITB ब्रीफकेस कैश-इन किया और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए।

- बिग शो: 1 बार

TLC 2011 में डेनियल ब्रायन ने बिग शो पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती।

- बॉबी लैश्ले: 1 बार

बॉबी लैश्ले पर 13 सितंबर 2021 को Raw में बिग ई ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। इसी के साथ वो नए WWE चैंपियन बन गए।

- ब्रॉक लैसनर: 1 बार

WrestleMania 31 में ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के दौरान सैथ रॉलिंस ने MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और जीत दर्ज करते हुए नए चैंपियन बन गए।

- क्रिस जैरिको: 1 बार

क्रिस जैरिको पर 2 अप्रैल 2010 को SmackDown में जैक स्वैगर ने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती।

- डेनियल ब्रायन: 1 बार

डेनियल ब्रायन पर रैंडी ऑर्टन ने SummerSlam 2013 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाया और नए WWE चैंपियन बन गए।

- ड्रू मैकइंटायर: 1 बार

Elimination Chamber 2021 में द मिज़ ने अपना ब्रीफकेस ड्रू मैकइंटायर पर कैश-इन करते हुए WWE टाइटल जीता।

- ऐज: 1 बार

30 जून 2008 को Raw में सीएम पंक ने ऐज पर MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए।

- जैफ हार्डी: 1 बार

सीएम पंक ने Extreme Ruls 2009 में जैफ हार्डी पर ब्रीफकेस कैश-इन किया और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने।

- जिंदर महल: 1 बार

जिंदर महल पर 15 अगस्त 2017 को SmackDown में बैरन कॉर्बिन ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। हालांकि, इसमें कॉर्बिन को जॉन सीना की इंटरफेरेंस के कारण हार मिली।

- रैंडी ऑर्टन: 1 बार

22 नवंबर 2010 को Raw में द मिज़ ने रैंडी ऑर्टन पर ब्रीफकेस कैश-इन करके WWE चैंपियनशिप जीत जीत ली।

- रे मिस्टीरियो: 1 बार

रे मिस्टीरियो पर Money in the Bank 2010 में केन ने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती।

- द अंडरटेकर: 1 बार

11 मई 2007 को SmackDown में द अंडरटेकर पर ऐज ने MITB ब्रीफकेस कैश-इन किया और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए।

