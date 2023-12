WWE रिजल्ट्स: Roman Reigns के दो भाइयों की हुई करारी हार, दिग्गज ने पूर्व चैंपियन को चीटिंग से दी शिकस्त

WWE: WWE ने 9 दिसंबर को यूटिका में Holiday Tour लाइव इवेंट का आयोजन कराया। शो में रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) दोनों रोस्टर के मुख्य सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया। इस लाइव इवेंट में कुल मिलाकर 8 मुकाबले देखने को मिले, जिसमें चैंपियनशिप के लिए भी दो मैच हुए।

सैथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और गुंथर ने आईसी चैंपियनशिप को फैटल 4वे मैच में डिफेंड किया। इसके अलावा किसी भी चैंपियन ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया, जोकि काफी चौंकाने वाला रहा। रोमन रेंस ने भी शो को मिस किया, लेकिन उनके भाई एक्शन में दिखाई दिए। हालांकि उन दोनों भाइयों को शिकस्त का सामना करना पड़ा।

इस लाइव इवेंट में कोडी रोड्स, एलए नाइट, केविन ओवेंस, नाया जैक्स, ड्रू मैकइंटायर, गुंथर, सैथ रॉलिंस, चैड गेबल, ओटिस ने अपने-अपने मुकाबलों को जीता। इसके अलावा ऐसे कई सुपरस्टार्स थे जिनकी कमी शो में काफी खली, जिसमें बैकी लिंच, फिन बैलर, सैमी ज़ेन, ओमोस, बेली जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं।

WWE Holiday Tour में हुए सभी मैचों के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं:

1-) एलए नाइट ने सोलो सिकोआ को जिमी उसो के दखल के बाद DQ के जरिए हराया। केविन ओवेंस ने आकर नाइट का साथ दिया और इसके बाद टैग टीम मुकाबला बुक हुआ।

2-) केविन ओवेंस और एलए नाइट vs द ब्लडलाइन के सोलो सिकोआ और जिमी उसो मैच देखन को मिला। ओवेंस और नाइट ने यहां पर रोमन रेंस के दोनों भाइयों को शिकस्त दी।

3-) अल्फा अकादमी vs द इम्पीरियम टैग टीम मुकाबला देखने को मिला। चैड गेबल और ओटिस ने जियोवानी विंची और लुडविग काइजर को मात दी।

4-) आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर vs रिकोशे vs द मिज़ vs ब्रॉन्सन रीड मैच देखने को मिला। रिंग जनरल ने इस मुकाबले को जीतते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

5- कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट के बीच स्ट्रीट फाइट मुकाबला देखने को मिला। अमेरिकन नाईटमेयर ने मौजूदा टैग टीम चैंपियन के एक हाफ को हराया।

6-) नाया जैक्स और शेना बैज़लर के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। जैक्स ने इस मैच को पिनफॉल के जरिए जीता।

7-) WWE दिग्गज ड्रू मैकइंटायर का मैच जे उसो के खिलाफ देखने को मिला। मैकइंटायर ने जे पर पहले लो-ब्लो लगाया और पूर्व चैंपियन को पिन किया। इसी के साथ चीटिंग के जरिए उन्होंने जीत हासिल की।

8-) मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस vs शिंस्के नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। रॉलिंस ने जीत दर्ज की और अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

(नोट: WRESTLING BODYSLAM ने WWE Holiday Tour के रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया।)