WWE King and Queen of the Ring के लिए क्यों बदलने पड़ रहे हैं प्लान? असली कारण का हुआ खुलासा 

King and Queen of the Ring: WWE 25 मई को सऊदी अरब में King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन करने वाली है। इस इवेंट की वजह से WWE को अपने प्लान में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और रिपोर्ट में इससे जुड़े असली कारण का खुलासा हुआ है।

इस प्रीमियम लाइव के लिए जाने वाले क्रू के साथ जाने वाला सामान इतना ज्यादा है कि यह उससे भी बड़ा है जब वो लोग सऊदी अरब में Elimination Chamber स्ट्रक्चर लेकर गए थे। WWE को सभी टैलेंट्स और बैकअप सुपरस्टार्स के साथ-साथ फुल प्रोडक्शन स्टाफ, एजेंट्स के साथ यात्रा करनी है। King and Queen of the Ring मेन रोस्टर प्रीमियम लाइव इवेंट है लेकिन इसमें NXT ब्रांड भी शामिल है और इसका Raw पर असर पड़ सकता है।

सूत्रों की माने तो Raw में थोड़े बदलाव किए जाने वाले हैं और सऊदी अरब की यात्रा नहीं करने वाले कई NXT प्रोडक्शन मेंबर्स इस हफ्ते रेड ब्रांड के शो का आयोजन करने में मदद कर सकते हैं। इस वजह से WWE को इस हफ्ते NXT के दो एपिसोड को टेप करना पड़ा और शो वाले दिन प्लान में कई बदलाव किए गए।

इस इवेंट से जुड़ी शीट शाम 6 बजे तक फाइनल नहीं हो पाई थी और 7 बजे टेपिंग की शुरूआत हुई थी। यही नहीं, इस हफ्ते के एपिसोड को आंतरिक रूप से 'Rise of the Young OG' टाइटल दिया गया। वहीं, अगले हफ्ते के एपिसोड को 'Fighters Fight' नाम दिया गया है।

Expand Tweet

WWE King and Queen of the Ring में मिल सकता है डबल चैंपियन

WWE King of the Ring में कोडी रोड्स vs लोगन पॉल का चैंपियन vs चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है। कोडी साफ कर चुके हैं कि इस मुकाबले में अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के साथ-साथ यूएस चैंपियनशिप भी दांव पर रहेगी। ऐसा लग रहा है कि यह मैच शो के मेन इवेंट में देखने को मिल सकता है और कोडी इस मुकाबले में लोगन को हराकर डबल चैंपियन बन जाएंगे।

इसके साथ ही रोड्स WWE में ग्रैंडस्लैम चैंपियन बन जाएंगे। यही नहीं, अमेरिकन नाईटमेयर WWE में सैथ रॉलिंस के बाद एक साथ वर्ल्ड और यूएस चैंपियनशिप होल्ड करने वाले पहले सुपरस्टार बन जाएंगे।