WWE King and Queen of the Ring में होने वाले चैंपियन vs चैंपियन मैच में जुड़ी नई शर्त, फैंस को जल्द मिलेगा दूसरा 'Roman Reigns'

Cody Rhodes: WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) भी एक्शन में नज़र आएंगे। लोगन पॉल (Logan Paul) के साथ उनका चैंपियन vs चैंपियन मैच होगा। रोड्स ने अब एक बोल्ड मैसेज साझा करते हुए आगामी मुकाबले को लेकर पूरी स्थिति साफ कर दी है।

SmackDown के लेटेस्ट एपिसोड में निक एल्डिस ने पहले कोडी रोड्स को रिंग में बुलाकर उनकी तारीफ की। इसके बाद उन्होंने रोड्स के अगले प्रतिद्वंदी को भी बुलाया। मौजूदा यूएस चैंपियन लोगन पॉल ने एंट्री की और उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए थे। एल्डिस ने कहा कि दोनों के बीच King and Queen of the Ring इवेंट में चैंपियन vs चैंपियन मैच होगा।

एल्डिस ने ये नहीं बताया कि मुकाबला विनर टेक्स ऑल होगा लेकिन कोडी रोड्स ने X पर पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि कर दी है। द अमेरिकन नाईटमेयर ने क्लियर कर दिया है कि लोगन पॉल के खिलाफ उनका मुकाबला टाइटल vs टाइटल होगा। उन्होंने कहा,

दोनों गोल्ड के लिए!

Expand Tweet

King and Queen of the Ring में होने वाला अब ये मुकाबला बहुत ही मजेदार होगा। हालांकि, कई फैंस को समझ नहीं आया कि कंपनी ने इस मैच का ऐलान क्यों किया। दोनों के बीच मुकाबले में किसकी जीत होगी ये तो नहीं पता लेकिन शायद यूएस चैंपियनशिप को रिटायर किया जा सकता है। उम्मीद है कि King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स की जीत होगी। उन्होंंने पिछले महीने WrestleMania XL रोमन रेंस के 1316 दिन की बादशाहत खत्म की थी। इतनी जल्दी शायद उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Expand Tweet

WWE WrestleMania 38 में रोमन रेंस ने जीता था बड़ा मुकाबला

कंपनी शायद इन दोनों सुपरस्टार्स में किसी एक को रोमन रेंस की तरह बिल्ड करना चाहती है। आप सभी को पता है कि WrestleMania 38 में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच विनर टेक्स ऑल मैच हुआ था। उस समय रेंस के पास यूनिवर्सल और ब्रॉक के पास WWE चैंपियनशिप थी। मैच में रोमन ने जीत हासिल की और फिर दोनों टाइटल को यूनिफाइड कर दिया गया था। इसके बाद ट्राइबल चीफ कंपनी के नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन गए। कुछ ऐसा ही अब King and Queen of the Ring के बाद हो सकता है।