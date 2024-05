3 WWE Superstars जिनके पास King and Queen of the Ring में इतिहास रचने का मौका होगा 

WWE Superstars could make history: WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट King and Queen of the Ring इवेंट के आयोजन में दो दिन से भी कम समय रह गया है। इस इवेंट के लिए केवल 5 मैचों का ऐलान किया गया है। इस बात की संभावना काफी कम है कि WWE सऊदी अरब में होने जा रहे इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए और मैचों का ऐलान करेगी।

इस बड़े इवेंट में 3 टाइटल मैचों सहित King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल भी होने हैं। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि इस इवेंट में मैच जीतने की स्थिति में इतिहास रच देंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनके पास King and Queen of the Ring इवेंट में इतिहास रचने का मौका होगा।

3- WWE King and Queen of the Ring में चैड गेबल रचेंगे इतिहास?

WWE King and Queen of the Ring इवेंट में सैमी ज़ेन को चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना आईसी टाइटल डिफेंड करना है। इस मुकाबले के बिल्ड-अप के दौरान चैड को बेहतरीन बुकिंग दी गई है। यही नहीं, वो इस हफ्ते Raw में मौजूदा आईसी चैंपियन सैमी को हराने में कामयाब रहे थे।

संभव है कि गेबल अपना मोमेंटम जारी रखते हुए King and Queen of the Ring में ट्रिपल थ्रेट मैच जीतकर नए आईसी चैंपियन बन सकते हैं। देखा जाए तो चैड ने अपने WWE करियर के दौरान NXT और मेन रोस्टर दोनों जगह अभी तक केवल टैग टीम चैंपियनशिप ही जीती है। यही कारण है कि अल्फा अकादमी लीडर सऊदी अरब में आईसी चैंपियनशिप के रूप में पहला सिंगल्स टाइटल जीतने के साथ ही इतिहास रच देंगे।

2- WWE सुपरस्टार लायरा वैल्किरिया बनेंगी Queen of the Ring?

पूर्व NXT विमेंस चैंपियन लायरा वैल्किरिया को इस साल WWE Draft के जरिए Raw का हिस्सा बनाया गया था। रेड ब्रांड का हिस्सा बनने के बाद से ही लायरा को अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। बता दें, पूर्व NXT सुपरस्टार अपने सभी मैच जीतकर Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना चुकी हैं।

अब वैल्किरिया का फाइनल में बियांका ब्लेयर vs नाया जैक्स मैच के विजेता से सामना होना है। अगर पूर्व NXT विमेंस चैंपियन लायरा वैल्किरिया फाइनल भी जीत जाती हैं तो वो Queen of the Ring बनने के साथ ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेंगी। यही नहीं, इस जीत के साथ ही लायरा को SummerSlam में चैंपियनशिप मैच मिल जाएगी।

1- WWE यूएस चैंपियन लोगन पॉल King and Queen of the Ring में बनेंगे डबल चैंपियन?

King and Queen of the Ring में लोगन पॉल vs कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच होना है। पहले इस मुकाबले में यूएस चैंपियनशिप भी दांव पर होने वाली थी और कोडी ने यूएस टाइटल जीतकर ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने के भी इरादे जाहिर कर दिए थे। हालांकि, लोगन की चतुराई के कारण इस मुकाबले में यूएस चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की जाएगी।

भले ही, कोडी रोड्स का King and Queen of the Ring में ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि, लोगन पॉल के पास जरूर यह मैच जीतकर डबल चैंपियन बनते हुए इतिहास रचने का मौका होगा। ऐसा लग रहा है कि लोगन यह बड़ा मौका आसानी से जाने नहीं देना चाहेंगे और वो मैच में जमकर चीटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं।