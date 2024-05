क्या WWE King and Queen of the Ring में नज़र आएंगे CM Punk? रिपोर्ट में बड़ी जानकारी आई सामने

WWE King And Queen Of The Ring CM Punk: WWE दिग्गज सीएम पंक (CM Punk) को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। कईयों का मानना है कि पंक King and Queen of the Ring का रोमांच बढ़ाने के लिए इस इवेंट में नज़र आ सकते हैं। हालिया रिपोर्ट में सीएम के King and Queen of the Ring इवेंट के स्टेट्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

बेस्ट इन द वर्ल्ड मौजूदा समय में ट्राइशेप इंजरी से उबर रहे हैं और चोट की वजह से उन्हें कई बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स को मिस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि, सीएम पंक Raw में समय-समय पर नज़र आकर ड्रू मैकइंटायर के साथ अपने फिउड को आगे बढ़ाते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। बता दें, WWE इस साल सऊदी अरब में King and Queen of the Ring से पहले SmackDown का भी आयोजन करने वाली है।

PWInsider Elite ने हाल ही में बड़ी जानकारी दी कि वॉइस ऑफ वॉइस सऊदी अरब में होने वाले इन दोनों में से किसी भी शो में नज़र नहीं आएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि WWE दिग्गज सीएम पंक इस शुक्रवार Cage Fury Fighting चैंपियनशिप के लिए कमेंट्री करने के लिए फिलाडेल्फिया में मौजूद रहने वाले हैं।

WWE दिग्गज सीएम पंक SummerSlam 2024 में लड़ सकते हैं बड़ा मुकाबला

डेव मैल्टज़र ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीएम पंक इन-रिंग रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और वो क्लीवलैंड में होने जा रहे SummerSlam इवेंट में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें, डेमियन प्रीस्ट मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि ड्रू 15 जून को Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में होने जा रहे संभावित मैच में प्रीस्ट को हराकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं।

डेमियन हाल ही में Raw के एक एपिसोड के दौरान मैकइंटायर को टाइटल मैच देने के लिए तैयार हो गए थे। इससे पहले जजमेंट डे मेंबर WWE WrestleMania XL में स्कॉटिश वॉरियर के खिलाफ Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे।

