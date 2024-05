3 बड़ी गलतियां जो WWE को Cody Rhodes vs Logan Paul के 'विनर टेक्स ऑल' मैच को लेकर नहीं करनी चाहिए 

WWE: SmackDown के आखिरी एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और यूएस चैंपियन लोगन पॉल (Logan Paul) के बीच दुश्मनी की शुरूआत होती हुई देखने को मिली थी। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच King and Queen of the Ring इवेंट में चैंपियन vs चैंपियन मैच बुक कर दिया गया है।

कोडी यह ऐलान कर चुके हैं कि यह विनर टेक्स ऑल मैच होगा और इस मुकाबले में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के साथ-साथ यूएस टाइटल भी दांव पर होगी। चूंकि, यह बहुत बड़ा मैच है इसलिए इस मुकाबले में साधारण चीज़ें बुक करने से बचना चाहिए। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE को कोडी रोड्स vs लोगन पॉल के विनर टेक्स ऑल मैच को लेकर नहीं करनी चाहिए।

3- WWE King and Queen of the Ring में विनर टेक्स ऑल मैच में लोगन पॉल के साथियों का दखल

लोगन पॉल के पास King and Queen of the Ring इवेंट में कोडी रोड्स को हराकर यूएस टाइटल के साथ-साथ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पर कब्जा करने का भी शानदार मौका है। हालांकि, लोगन के लिए इस मुकाबले में कोडी को हराना काफी मुश्किल होने वाला है। यह चीज़ पॉल को भी काफी अच्छे से पता है।

यही कारण है कि वो मुकाबले में बढ़त हासिल करने के लिए KSI, IshowSpeed जैसे अपने साथियों से दखल कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, दखल होने की स्थिति में मैच की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। इस वजह से मुकाबले के साधारण तरीके से अंत होने की भी संभावना बढ़ जाएगी।

2- कोडी रोड्स vs लोगन पॉल के विनर टेक्स ऑल मैच का DQ या बिना किसी नतीजे के अंत

ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स लंबे समय तक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने रहने वाले हैं। इसके अलावा WWE ने लोगन पॉल को रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच में जीत के लिए बुक करके उन्हें भी लंबे समय तक यूएस चैंपियन बनाए रखने के संकेत दिए हैं। संभव है कि कंपनी कोडी और लोगन को चैंपियन बनाए रखने के लिए मुकाबले का DQ या नो कॉन्टेस्ट के जरिए अंत करा सकती है।

इस स्थिति में King and Queen of the Ring इवेंट में इतना बड़ा मुकाबला बुक करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही नहीं, फैंस को भी इस तरह मैच का अंत होना पसंद नहीं आएगा। याद दिला दें, WWE ने Royal Rumble 2024 में लोगन पॉल के केविन ओवेंस के खिलाफ हुए यूएस चैंपियनशिप मैच का भी DQ के जरिए अंत कराया था।

1- WWE King and Queen of the Ring में लोगन पॉल का कोडी रोड्स को हराकर डबल चैंपियन बन जाना

जैसा कि हमने बताया कि कोडी रोड्स vs लोगन पॉल मैच का विजेता अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप और यूएस टाइटल हासिल करते हुए डबल चैंपियन बन जाएगा। देखा जाए तो कोडी मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। हालांकि, लोगन को भी काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी जा रही है और उन्हें अपने करियर में सिंगल्स मैचों में केवल दो हार मिली है।

इस वजह से इस मुकाबले में पॉल के भी जीत की संभावना बनी हुई है। हालांकि, यह WWE द्वारा पिछले कुछ समय में लिया गया सबसे बेकार फैसला साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे अमेरिकन नाईटमेयर के टॉप सुपरस्टार के रूप में छवि को काफी नुकसान होगा। यही नहीं, लोगन पॉल अभी एक साथ दो बड़े टाइटल होल्ड करने के लिए तैयार नहीं हैं।